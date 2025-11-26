跨宗教和平之旅 慈濟參加禧年活動

為促進國際間宗教交流與互動，慈濟基金會於11月進行跨宗教和平之旅，先後走入阿布達比與梵蒂岡，與伊斯蘭及天主教宗教領袖進行深度對話。此次行程亦恰逢梵蒂岡每二十五年舉行一次的禧年（Jubilee），慈濟代表團受邀參與相關活動，使這趟跨宗教交流更具歷史意義。

慈濟代表團跨宗教和平之旅，抵達梵蒂岡時，恰逢每二十五年才舉行一次的禧年活動，這是天主教最重要的聖事之一，象徵靈性與赦罪之恩。清修士陳思擔代表慈濟，向教宗呈上靜思精舍手作的《無量義經》心燈，象徵佛教慈悲智慧的光明，也象徵宗教彼此照亮、互相成就的力量。

慈濟慈善基金會國際長曾慈慧，則向梵蒂岡促進全人發展部介紹竹筒歲月的精神。

慈濟慈善基金會國際長 曾慈慧：「如何進行人道主義發展的，工作技能與培訓 這就是理念，就像我們去教會奉獻一樣，竹筒存款的奉獻，是從個人到家庭到社區，乃至整個社會的賦能，這個給你。」

慈濟代表團也走訪了阿布達比，拜會穆斯林世界的核心宗教領袖，促進穆斯林社會和平論壇主席阿卜杜拉．本．巴耶赫強調，跨宗教和平不只是共存，而應活在彼此的喜悅之中。

促進穆斯林社會和平論壇主席 阿卜杜拉．本．巴耶赫：「阿拉把地球資源賜給人類，並賦予地球豐富的蔬果，供他們享用。」

跨宗教代表以和平、慈悲與共善精神同行，在世界動盪之際，希望透過宗教間的交流與合作，帶來更多可能。

