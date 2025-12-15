跨宗教感恩祈福會 祝願平安世界無災

2025年，全球氣候異常更加劇烈。美國、歐洲多地發生極端洪水與野火；亞洲地區則面臨熱浪與強颱重創。天災頻仍，還有俄烏中東的戰火不斷，需要安定人心的力量。慈濟新澤西分會舉辦跨宗教感恩祈福會，集結佛教、猶太教、基督教、天主教等信仰領袖與社區居民，共同以音樂、祈禱與行善為世界祈福。

慈濟新澤西分會舉行一年一度的跨宗教感恩聯合祈福會。緣起可追溯至九一一事件後，五個宗教團體共同發起，展現跨宗教的長久以來的情誼與共善精神。 慈濟新澤西分會執行長張慈今：「我們意識到，在我們的社區與世界中， 存在苦難與需求， 讓我們集體的願望與行動， 希望世界和平。」

羅馬天主教神父J.J. Esteban：「我們持續努力促進公共福祉，維護人類尊嚴，並在不同信仰文化與傳統之間，建立尊重的橋梁， 我們感謝每一種信仰文化，所帶來的豐富性。」

牧師Sarah Welch-Pomerantz ：「在這個食物短缺與糧食不安全，影響眾多人的時代，而餐桌上的豐盛比什麼都重要，願我們慷慨奉獻。」

猶太教宗教導師Rabbi Laurence W. Groffman：「豐盛的上帝啊，您以豐饒 愛 恩典，創造的寶藏，以及對這些禮物的感恩來祝福我們。」

民眾Anthony：「雖然我們來自不同背景，但你知道 我們都是被平等創造，是宇宙的一部分，也是同一個大家庭，所以真的很好。」

民眾Allison：「這整體是一個由不同信仰，組成的美麗儀式。」

溫暖祥和的氛圍，讓人心靈沉澱。聚在一起，不只是為了感恩，更是為了凝聚善的力量，讓愛與和平在社區、在世界流動。

