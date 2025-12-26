跨宗教慈善關懷 寒冬送暖呵護漁工

夜晚的淡水漁人碼頭，海風刺骨，來自越南、印尼、菲律賓的外籍漁工，仍得在第一線撐起台灣漁業的日常。為了讓他們在異鄉的冬天多一分溫暖，天主教團體攜手慈濟志工，在港邊送上禦寒外套與祝福，用實際行動，為寒夜注入跨越國界與宗教的關懷。

寒夜中，150位來自越南、印尼以及菲律賓的漁工，齊聚淡水漁人碼頭，引頸企盼。

「感恩 (謝謝)。」

志工們一字排開，手中捧著要發放的愛心外套，上頭還附有平安吊飾，並附上靜思語祝福，希望他們在出海工作時，不會著涼，也能保平安。

菲律賓籍漁工 Jaimbo：「現在很開心，給我們外套，真的很開心，我們都說謝謝耶，謝謝你們。」

漁工們遠走他鄉，在異地打拚，收下這分跨越國界的溫暖心意，這分關懷也來自天主教團體，攜手慈濟的合作。

聖多福堂關懷外勞牧靈中心修女 阮紅艷：「今天這個活動，跟那個慈濟，一直這樣子的，我感受到，自己我也是感受到，看到師姊們也是年齡很大，就這樣子的一個，給他們的一個溫暖，所以讓他們看到那個家人，還有一個那個媽媽的愛。」

慈濟基金會慈發處北部社福室高專 陳志明：「從2021年到今年，我們其實提供了，禦寒的物資跟外套，超過7700人次，那今年，修女她們是跟我們提出了，將近2300件的一個禦寒外套，那我們今天在漁人碼頭這裡，我們有做一個發放的儀式，希望是說，他們在異鄉，其實我們想要祝福他們，平平安安。」

漁工們牽起志工的手一起勁歌熱舞，這一刻不僅跨越了語言的隔閡，也讓寒冬裡多了一分溫度。

「新年快樂。」

