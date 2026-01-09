跨宗教攜手同心送祝福 淡水漁工共享溫暖心意

漁人碼頭物資發放活動，匯集不同國籍的漁工、外籍學生、神父、修女、志工共聚一堂，愛與關懷之情，跨越語言、宗教，化作溫暖，滋養每一顆心靈。

強烈大陸冷氣團影響持續造成連日低溫，刺骨海風不斷灌進淡水漁人碼頭，卻抵擋不了愛心的力量。天主教臺北總教區關懷外勞牧靈中心的神父、修女，攜手佛教慈濟基金會志工，於寒冬夜晚共同舉辦外套發放活動，為來自越南、印尼及菲律賓的一百五十位外籍漁工送上溫暖。跨宗教、跨文化的共善合作，讓異鄉遊子在冬夜中感受到真切的關懷與祝福。

連續六年，天主教臺北總教區關懷外勞牧靈中心攜手慈濟志工，在淡水漁人碼頭舉辦物資發放，關懷外籍漁工。

夜幕低垂，志工們早已備妥外套與結緣禮，準備分送給漁工。雖然活動預定七點開始，六點不到就有漁工主動前來協助布置會場，展現彼此的互助情誼。印尼籍班長阿龍穿梭在志工與船員之間，協助翻譯、確認數量、引導入座。他表示：「我用Line通知，大家聽到這個訊息都很高興，踴躍報名。」

志工貼心地幫忙漁工試穿外套、選好尺寸，讓他們保暖身軀。

在正式流程展開前，阿龍更帶動卡拉OK暖場，炒熱氣氛。主持人朱月嬌與志工、越南籍學生合唱聖誕歌曲，台下漁工雖聽不懂歌詞，仍熱情呼喊「嘿！嘿！嘿！」與台上呼應，場面熱鬧非凡。朱月嬌致詞時表示，希望藉由大家的齊心協力，把溫暖的外套與愛心送給每一位朋友。

巫安托神父致詞，感謝慈濟自2019年起持續送暖，今年更準備兩千多件外套給北部漁工。他說：「慈濟志工親自到現場關懷，讓大家度過非常溫馨的夜晚。」慈濟志工代表盧淑惠也傳達祝福：「六十年來，慈濟帶動全球志工行善，讓世界更美好。人人都有無限的愛心與能力去服務需要的人，誠心祝福大家身體健康、事事平安。」

巫安托神父表示，這個活動格外的有意義，因為它不只是一時的援助，而是一份持續守護的承諾與約定。

隨後，漁工依序領取外套。由於志工事先安排試穿與尺寸確認，發放動線流暢，井然有序。巫安托神父在一旁親切寒暄，強調慈濟六年來從未缺席，不僅提供物資，更透過活動拉近彼此距離，這是一份持續守護的承諾。

越南修女阮紅艷十多年來關懷外籍船員，她表示，雖然信仰不同，但慈濟與修女團體目標一致，都是為社會傳遞大愛。許多漁工因這份關懷第一次感受到臺灣的溫暖，安心生活工作，並將善意帶回家鄉分享。她強調，慈濟提供的不僅是物資，更是展現團結與慈悲的力量。

來自越南的阮紅艷修女說，因為發放，許多漁工第一次體驗到臺灣的溫暖與善意，因而安心的生活、工作，並將這分善意帶回家鄉，幫助更多人。

印尼籍阿龍分享，在海上工作寒冷，外套讓他感到安心。漁工Ahmad則說：「這是第二次收到慈濟外套，以前要穿很多件衣服才不會冷，現在只要兩件就能保暖。」菲律賓籍漁工Jaimbo也感動表示：「真的很開心收到外套，上船時一定會穿上它，謝謝你們！」

除了物資，志工也準備娛樂節目。越南籍阮明英帶來勁歌熱舞，邀請漁工上台隨著〈Chicken Dance〉與〈Can’t Stop the Feeling〉舞動，全場氣氛嗨到最高點。她說：「來了，就是要讓大家開心！」並勉勵同鄉在異地工作時，即使遇到挫折也不要放棄，要勇敢接受挑戰。

班長阿龍(中)不斷地穿梭在志工跟船員間，確認發放的數量及程序。他說，在海上很冷，收到外套一定會穿起來，因為它讓我感到溫暖、更安心。

活動尾聲，在印尼版〈愛與關懷〉歌聲中，巫安托神父帶領祈禱，為大家祝福。不同國籍的漁工、外籍學生、神父、修女與志工共聚一堂，愛與關懷跨越語言與宗教，化作溫暖力量，滋養每一顆心靈。

「寒冬送暖」活動，凝聚了宗教界與志工的力量，跨越語言、文化與信仰的隔閡，傳遞愛心與祝福。這份溫暖，將陪伴漁工度過嚴寒，也在心中點亮希望之燈，照亮未來的道路。

（資料來源：撰文／黃愛惠；攝影／黃添益、黃淑美）