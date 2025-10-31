跨宗教聯合淨山 感受天人合一之美

香港的慈濟志工參與的這場淨山活動，跨宗教合作，除了佛教徒，還有基督教、天主教信徒齊聚，以實際行動愛護地球。身體力行的環保教育，不是在教室裡可以學到的知識，而是親身感受到大自然的美好，自然而然的付諸行動。

這不只是一次淨山，更是一段理念相同的信仰旅程。 在城市與山林交界的大圍，來自基督教、天主教與普世博愛運動的朋友，前往獅子山郊野公園，以實際行動守護大自然。

登山教練 曾加良：「香港很特別，可以在城市距離很近的時間，就能去到郊外的環境去享受大自然，希望大家喜歡大自然之後，就可以更加保護這個環境。」

登山教練 張志康：「希望通過這些活動，帶更多年輕人認識大自然，因為大自然很多時候，是我們生活中遺忘了的東西，我常常覺得，去到大自然與它建立關係，你才會有心去環保。」

認識大自然的美好，環保的心油然而生。實際的體驗也讓人反思 : 垃圾問題更關乎生活態度。

天主教普世博愛運動成 員龐諾謙：「反而最多垃圾的 我想大家都會發覺，真的越近城市 越回去村裡 街邊，其實那裡的垃圾還多過山上，其實是我們這些城市人，才讓我們的生活環境(變髒)，其實這麼方便 周圍都是垃圾桶，垃圾為什麼不扔在垃圾桶呢。」

天主教普世博愛運動成員 龔聖美：「感受就是很感恩，因為有一群人他們很有心，身體力行去體驗這個環保，他們路途上也都守望相助，大家去幫忙建立一分關係，我覺得這個最重要。」

基督教香港信義會牧 師陳湸勳 ：「我們希望透過這些活動，能夠建立起一個新的聯繫網路，以便我們能夠彼此扶持 彼此幫助 。」

從山林走到心靈，這群來自不同宗教背景的人用行動為地球盡一分心力，也為彼此建立連結。

