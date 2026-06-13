跨宗教聯盟會印尼環境部長 融宗教文化應對生態危機

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（中央社記者羅薇佳雅加達12日專電）跨宗教道德運動聯盟Siaga Bumi今天於雅加達拜會印尼環境部長，雙方達成合作共識，認定應透過文化與宗教勸導措施，改變當地民眾對環境的行為，共同應對當前面臨的生態崩潰威脅。

印尼社會普遍擁有深厚的宗教信仰。跨宗教道德運動聯盟Siaga Bumi成立於2015年，是由印尼跨宗教理事會（Indonesia Inter-Religious Council）旗下伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教及孔教6大宗教代表與環境研究學術界組成的合作平台。

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聯盟今天由指導委員會主席斯亞姆蘇丁（Din Syamsuddin）率團拜會印尼環境部長朱姆胡爾（Jumhur Hidayat）。斯亞姆蘇丁曾任印尼最大的穆斯林組織穆罕默迪亞協會（Muhammadiyah）總主席，在當地伊斯蘭界具有重要地位。

斯亞姆蘇丁在會中闡述該聯盟的成果，包含推動「綠色宗教場所」計畫，聚焦於各宗教場所物理環境的綠化美化、永續水資源管理以及廢棄物管理。他說，該計畫透過宗教界的道德凝聚力，將環境保護意識融入日常的宗教生活與行為當中。

朱姆胡爾贊同透過宗教引導民眾的做法，並透露環境部正籌備全國規模的「生態國家懺悔」計畫，內容包含種植20億棵樹重新造林，以及對破壞環境的工業進行數據盤點以遏止生態崩潰危機。他強調，在環境危機的挑戰背後，環境部必須透過社會工程與宗教勸導，影響並改變印尼民眾對環境的行為，共同走向團結。

跨宗教道德運動聯盟Siaga Bumi透過新聞稿表示，作為本次會晤的後續行動，共同與環境部建立合作夥伴關係、相互扶持，藉此建立起協同效應，以落實印尼當地救贖與維持生態環境的承諾，並共同承擔保護印尼自然資源的責任。（編輯：唐聲揚）1150613