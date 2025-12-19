跨宗教觀摩交流 宗博館成和諧同行對話現場





宗教力大匯流！內政部今（19）日舉辦「宗教多元的對話現場：世界宗教博物館觀摩與和諧同行」活動，邀集全台宗教法人與地方政府宗教事務主管機關人員共聚一堂，透過參訪與實地體驗，象徵政府與宗教界攜手，從理解出發走向對話與合作，樹立宗教交流的重要里程碑。

內政部宗教及禮制司司長林振祿與世界宗教博物館發展基金會執行長顯月法師致詞揭開序幕，為整日交流定下「尊重差異，同行共好」的基調。顯月法師表示，在多元宗教共存的台灣，宗博館以「看得見、走得進、感受得到」的方式，成為宗教對話的重要平台。博物館並非宣揚單一信仰，而是以中立立場，透過沉浸式空間與生命經驗的展示，呈現宗教如何陪伴人們面對生死、節慶與信仰實踐。

顯月法師強調，如同宗博館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師倡議的「愛與和平」、「靈性生態」理念，讓差異成為理解的起點。透過觀摩、導覽與跨宗教交流，期盼凝聚宗教、政府與社會的力量，共同為台灣與世界點亮和平之光。

在充滿包容性與生命力的致詞後，專題講座時段由世界宗教博物館營運與策展團隊，分別從國際宗教交流成果與博物館定位切入，將不同宗教的世界觀、儀式語言與核心價值，轉化為能被大眾理解、被青年世代接受的策展敘事，顯示宗博館在國際推動和平對話，在國內深耕生命教育的雙重影響力。也為宗教團體提供另一種思考方向，宗教教育如何走出教內、走向社會。

世界宗教博物館發展基金會執行長室主任寶屹法師分享，宗博館跨越地理邊界，今年到梵蒂岡參與宗教交談60周年盛會，代表團由教宗良十四世親自接見，展現台灣在國際和平事務中的關鍵軟實力。另透過心道法師「靈性生態」的和平願景，也讓世界看見宗教界推動地球平安、生態和諧的堅定力量。

世界宗教博物館館長馬幼娟以伊斯蘭教問候語，向現場不同宗教的參加者打招呼，她感性分享本身是穆斯林，可獲得心道法師聘用擔任館長，彰顯其跨越宗教藩籬的胸襟。她不藏私列舉博物館這幾年舉辦的年度特展、文物開窗系列、兒童展、「掌櫃講堂」、「拾光小學堂」等活動的行銷策略，不只引發參觀熱潮，更在年輕族群引發對信仰議題的討論。並邀請大家帶著親朋好友，走進這座心靈聖殿，在萬物微光中，找回轉動生命的力量。

午後的全館分組導覽，讓與會者實際走入展區，在「看見」與「被看見」之間重新理解彼此的信仰樣貌。從宇宙創生的提問，到不同宗教對生命、修行與終極關懷的詮釋，展覽成為一個不需辯論、卻能彼此理解的空間。隨後安排的實地體驗活動，讓宗教不只停留在知識層次，而是回到身體經驗與內在感受，深化跨宗教的同理與尊重。

活動中結合了時下最熱門的實務議題，穿插防災士、宗教團體不動產處理暫行條例及赴陸登記、防詐宣導等，讓政策資訊自然融入對話中。這次活動促進宗教法人、政府部門之間更深層的理解與互信，藉由不同宗教在同一個空間中對話，再次向世界傳遞多元並非分歧的起點，而是和諧同行的基礎。

