跨宗教觀摩交流 宗博館成和諧同行的對話現場

內政部舉辦「宗教多元的對話現場：世界宗教博物館觀摩與和諧同行」十九日登場，邀集全台宗教法人與地方政府宗教事務主管機關人員共聚一堂，透過參訪與實地體驗，象徵政府與宗教界攜手，從理解出發，走向對話與合作，樹立宗教交流的重要里程碑。

世界宗教博物館顯月法師於開幕致詞表示，在多元宗教共存的台灣，宗博館以「看得見、走得進、感受得到」的方式，成為宗教對話的重要平台。他強調，宗博館並非宣揚單一信仰，而是以中立立場，透過沉浸式空間與生命經驗的展示，呈現宗教如何陪伴人們面對生死、節慶與信仰實踐。

顯月法師表示，如同宗博館創辦人靈鷲山開山住持心道法師倡議的「愛與和平」、「靈性生態」理念，讓差異成為理解的起點；透過觀摩、導覽與跨宗教交流，期盼凝聚宗教、政府與社會的力量，共同為台灣與世界點亮和平之光。

宗博館亦在活動展現其在國際推動和平對話，及在國內深耕生命教育的雙重影響力；宗博館發展基金會執行長室主任寶屹法師分享，宗博館跨越地理邊界，今年到梵蒂岡參與宗教交談六十周年盛會，代表團由教宗良十四世親自接見，展現台灣在國際和平事務中的關鍵軟實力。另透過心道法師「靈性生態」的和平願景，也讓世界看見宗教界推動地球平安、生態和諧的堅定力量。

宗博館館長馬幼娟感性分享，她本身是穆斯林，可獲得心道法師聘用擔任館長，彰顯其跨越宗教藩籬的胸襟。她並列舉博物館這幾年舉辦的年度特展、文物開窗系列、兒童展、「掌櫃講堂」、「拾光小學堂」等活動的行銷策略，不只引發參觀熱潮，更在年輕族群引發對信仰議題的討論。

活動中並安排分組導覽，實際走入宗博館展區及實地體驗，讓宗教不只停留在知識層次，而是回到身體經驗與內在感受，深化跨宗教的同理與尊重。

宗博館指出，這次活動促進宗教法人、政府部門之間更深層的理解與互信，藉由不同宗教在同一個空間中對話，再次向世界傳遞多元並非分歧的起點，而是和諧同行的基礎。