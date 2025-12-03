跨專業合作落實人本關懷 精神衛生法專家參審法庭揭幕 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

新修正的精神衛生法新增了專家參審制度，司法院為因應新制，規畫7所法院設置精神衛生法庭，採行「法官保留」原則，並導入「專家參審」制度，今（3）日在高雄少年及家事法院舉行揭幕記者會，示範法庭中以圓桌取代法檯，設置溫馨休息室及無障礙美學整合，營造溫柔、安心的司法參與體驗。

司法院代理院長謝銘洋表示，許多身心障礙者在面對司法程序時易產生焦慮、誤解或表達受限，透過人性化空間、跨專業合作，才能確保每一位當事人都能在理解、被聽見與受尊重的情況下參與司法程序。藉由法庭空間的改造，也象徵司法朝向以人為本、溫暖而友善的方向邁進，展現司法院在推動友善司法、關懷身心障礙者權益上，已經邁入重要的里程碑。

廣告 廣告

衛生福利部次長莊人祥表示，精神衛生法於2022年修正後，最關鍵的變革之一，就是將嚴重病人的許可強制住院等嚴重病人保護安置事件，採行「法官保留」原則，並導入「專家參審」制度，以呼應我國對人權的重視，精神衛生法庭的新貌讓制度變得更溫度，有助於在司法與醫療之間理解病人的實際需求與意見。

法律扶助基金會董事長莊秋桃表示，為了因應新法的實施，法律扶助基金會已舉辦了多場律師培訓。嚴重病人於緊急安置期間，如未委任律師為代理人時，法律扶助基金會將提供必要之法律扶助，讓嚴重病人得到法律支持，以落實司法近用權，讓每一位司法程序的參與者，皆享有平等的法律地位和司法保障。

跨專業合作落實人本關懷 精神衛生法專家參審法庭揭幕 7

此次示範法庭委由台灣設計研究院規劃設計，並同步於高雄少年及家事法院與台中地方法院兩地完成建置。負責籌辦的高雄少年及家事法院、台中地方法院分別以現場導引及簡報說明的方式進行介紹，高少家法院將傳統家事法庭與精神衛生法庭建置於同一空間，並視審理事件性質得以轉換使用；台中地院則採用無法檯設計，搭配完善無障礙設備之專用出入口。

法庭空間設計理念強調從「以人為本」的精神出發，重新思考「司法與人」的關係，透過協商式圓桌、動線分流、溫馨休息室及無障礙美學整合，營造溫柔、安心的司法參與體驗，讓包括嚴重病人在內之當事人與關係人能在尊重與平等的氛圍中表達意見，減輕進入法院時的心理壓力，落實「友善、安心、尊嚴」的司法服務精神，真正貼近使用者的尊嚴與需求。

司法院強調，司法改革不僅是制度更新，更是環境與尊重的實踐。本次精神衛生法專家參審法庭的示範成果，展現落實人權保障與促進跨領域合作，更象徵台灣在落實司法人權、保障身心障礙者權利與推動專家參審新制再向前邁進。

示範場域作為全國建置精神衛生法專家參審法庭的重要起點，未來將以此次成果為基礎，擴大至台北、士林、新北、桃園及屏東地方法院等另外5所指定法院，持續朝向維護人民司法近用權與推進跨領域專業對話之目標前進，讓司法服務溫暖友善且貼近人的尊嚴。

照片來源： 司法院

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

逆子殺死單親媽 二審仍判19年10月

又見蘇丹紅 進口商負責人30萬交保

【文章轉載請註明出處】