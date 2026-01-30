跨市交流 新北市政府參訪台中福田水資源回收中心

【記者陳世長台中報導】新北市政府水利局長宋德仁（30）日率約15人蒞臨台中市「福田水資源回收中心」參訪交流，由中市府水利局長范世億親自接待。雙方就污水處理、再生水推動及節能減碳等議題進行交流，透過實地觀摩與經驗分享，新北市團隊肯定台中在污水治理與水資源循環利用方面的推動成果，將作為未來城市施政的重要參考。





范局長表示，福田水資源回收中心是台中市規模最大的水資源回收設施，集污面積約5,377公頃，納管戶數已超過24萬戶，目前每日處理量達15萬噸，是台中市污水處理的核心。福田再生水計畫預計今（115）年完工，未來每日可供應5.8萬噸再生水至台中港工業專區，有助提升產業用水穩定度並降低缺水風險。



此外，水資源回收中心也推動沼氣資源再利用，每年可減少污泥量約5,869噸，節省清運費用達6,229萬元，兼顧減碳與減廢效益；再生水輸水管線利用台中東高西低地勢採「重力流」設計，無需額外動力即可輸水，具節能效果。參訪過程中，新北市府團隊對尚未興建的三期用地轉型為景觀休閒空間、水紋步道與滑草道等敦親睦鄰作法表達肯定，展現公共設施與市民生活共融的治理理念。