跨年下大雨！氣象署對「4縣市」發布豪大雨特報 雨勢持續至晚間

（記者張芸瑄／綜合報導）中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。受東北季風影響，基隆北海岸雨勢最強，局部地區有豪雨發生的機率；宜蘭地區及台北市山區也可能出現局部大雨。氣象署提醒，山區須嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區也應注意積水情形。

圖／中央氣象署今（31）日上午針對北台灣4縣市發布豪大雨特報。（引新聞資料照）

豪雨特報範圍與時間

影響時間 ：31日上午至31日晚上

豪雨地區 ：基隆市、新北市

大雨地區：台北市、宜蘭縣

氣象署指出，今日東北季風持續增強，北部與東北部天氣偏涼，其他地區早晚氣溫亦明顯下降。北部及東北部白天高溫約19至20度，中南部與東部約24至26度；清晨與夜間低溫，西半部與東北部約14至17度，花東約19度，山區及空曠地區可能更低。

北台雨勢明顯 中南部多雲穩定

氣象署預報顯示，基隆北海岸及大台北山區為主要降雨區，局部地區可能出現短時強降雨。桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，竹苗地區、花東沿海及恆春半島偶有零星降雨；中南部則以多雲到晴天氣為主，日夜溫差較大。

氣象署提醒，年節活動期間若需外出，北部與東北部民眾應隨時留意氣象資訊，攜帶雨具並避開山區危險路段。

