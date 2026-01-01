跨年下雨！台北101煙火變「煙霧秀」 網嘆：現場看很震撼

【緯來新聞網】北台灣跨年天氣不佳，受到東北季風影響，一整天陰雨綿綿，因此原本備受外界期待的台北101煙火效果大打折扣。不少網友感嘆，天空不作美，煙火秀變成煙霧秀，但現場觀賞依舊相當震撼，在網路掀起一番討論。

台北101跨年煙火遇到下雨，效果大打折扣。（圖／台北市觀傳局提供）

本次台北101跨年煙火總長度為360秒，首度採用義大利「低煙煙火」， 內容分為5個段落，主題包含大航海時代、民主時代、台味演奏、科技之島、多元的土地，並搭配4名年輕創作者的原創音樂，混入天團五月天的歌曲，為2026年揭開序幕。



然而，由於氣候不佳，101煙火拍出來的照片或影片煙霧較大。一名網友在PTT《BaseballXXXX》板發文，坦言從出生到現在第一次去現場觀賞101煙火，雖然下雨感到有些可惜，不過煙火整體來說還是很美、很有特色，現場看了挺震撼的，跟以往在電視上看的很不一樣。

廣告 廣告

網友感嘆現場看依舊震撼。（圖／台北市觀傳局提供）

另外，一名女網友在臉書社團「信義區三兩事」發文，自嘲「親愛的，我把101煙火拍成了極光Aurora，聽說能看到極光的人會幸運一輩子，迎接2026年的第一道極光」，感嘆果然天氣差，能見度也差。



該則貼文引來其他人回應：「像是魔法大戰」、「追看雙北的煙火有時候真的是很需要靠運氣……」、「另一種美」、「我懂，因為我看的也是這樣」，還有網友透露，只是想拍個跨年煙火，沒想到「把101給燒了」。

更多緯來新聞網報導

葉璦菱衝進台東嗨唱部落必唱曲 蘇慧倫仙氣飄飄掀回憶殺

蔡淑臻才說姐弟戀「走一步算一步」 突崩潰求饒：不要再問了！