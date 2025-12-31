跨年不看煙火去墓仔埔！智利睡墓園伴先人 厄瓜多「燒人偶」除舊佈新

編譯曾宜婕／綜合報導

跨年不只可以看煙火，各地習俗百百種！在智利，當地人為了陪伴逝去的親人會在墓園跨年，拉丁美洲會製作仿真人偶燒掉，象徵「除舊布新」，這項習俗發展至今，甚至有人會藉由焚燒特定人的肖像宣洩對政權的不滿。

在智利，有些人會在墓園跨年，陪伴家人。（圖／翻攝自United States Air Force Culture and Language Center (AFCLC)臉書）

智利在墓園跨年

這項習俗可以追溯至1995年，在距離智利首都聖地牙哥（Santiago）約254公里的塔爾卡鎮（Talca），據說有一戶人家在新年當晚偷偷潛入墓園，為了陪伴他們剛過世的父親。自此，當地政府決定在跨年夜當天開放墓園，讓民眾可以在這天陪伴過世的親人。民眾會帶著食物和飲料慶祝，或是裝飾品布置墓園，也有些人選擇在墓地過夜，用一整晚的時間待在逝去親人身旁，共同歡慶新年的到來。

這項傳統被認為是在喪失親人後重要的過程，不只可以為新的一年帶來好運，也可以撫慰亡者的靈魂，讓他們知道在這個特殊的節日仍有親人在意他們。此外，在世的人們也可以透過這項儀式更加體會生命的可貴。這項傳統延續至今，每到新年墓園仍湧入上千位民眾。

塔爾卡是簽署《智利獨立宣言》的地點，象徵著智利從西班牙獨立。此外，塔爾卡不只是智利有名的葡萄酒產區，也是重要的羅馬天主教教區，每年吸引大批遊客前來觀光。

拉丁美洲火燒仿真人偶

在拉丁美洲，當地人有燒人偶過年的儀式，每年12月，家家戶戶會準備真人大小的人偶，這些人偶被稱為 año viejo，在西語中意思是「舊年」。人偶裡會塞滿破布、報紙、木屑，外面會穿上舊衣服，並在新年當天燒掉，象徵「告別舊年，迎接新年」。

有人在製作儀式用的人偶。（圖／翻攝自Trans-Americas Journey官網）

這項傳統源自於厄瓜多（Ecuador），結合了西班牙和原住民文化傳統。習俗發展至今，傳統人偶也出現了不同的面向，有年輕人選擇製作漫畫中英雄角色的紙人偶，甚至也出現了「政治人物」人偶。每年12月31日，哥倫比亞帕斯托（Pasto）也會舉辦儀式遊行，有藝術家會利用人偶展現對政權的批評，許多政治人物的肖像會出現在人群中。

對當地人而言，這項傳統已經成為「凝聚家庭感情」的一部分，透過焚燒的儀式，每年新年前夕和家人團聚、一起製作人偶、互相交流新年希望，共同歡慶新年的到來。

街上有許多動漫或卡通人偶。（圖／翻攝自Guid Ecuador Travel官網）

