跨年不要吃披薩！一票過來人崩潰「現場排爆了」：提早訂也沒辦法

今（31日）晚是跨年夜，各地縣市政府紛紛舉辦跨年晚會，迎接元旦來臨，許多民眾紛紛和親友揪眾聚餐過節，各種速食成為不少人餐桌上的珍饈。不過有民眾提醒，「今晚真的不要吃披薩」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛分享披薩店現場慘況和跨年經驗，有讀者向《中時新聞網》表示，原本預計19：45取餐披薩，結果等到21：47才拿到，但她也強調服務業很辛苦，「訂披薩的我的錯」。

原PO在Threads發文指出，「跨年夜溫馨提醒，今晚真的不要吃披薩」，原來她和老公前年跨年就是吃拿坡里披薩，雖然已經提早預約，還是大排長龍、無法準時取餐，讓老公等到超崩潰。

對此，許多網友紛紛回應，「原本不信邪，現在我信了，來自民生社區必勝客的戰況」、「去年我老公22點訂鹹酥雞，凌晨1點才拿到呢…」、「跨年夜的披薩絕對是最慢最冷最難吃的」、「中午吃了」、「真的不要，忙到爆炸店裡單子多到爆炸，來都要等20分鐘」、「所以我去好市多買披薩…一早10點半停車場已經滿了」。

一名讀者向《中時新聞網》提到，她今晚訂了必勝客披薩，原本預定19：45取餐，等到09：08店員還在做19：30的訂單，最後19：47才取餐，讓她相當崩潰，不過同時她也強調服務業很辛苦，「訂披薩的我的錯」，只能自己默默記住跨年絕對不要吃披薩。

