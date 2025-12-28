跨年也是洋人節日？中國各地陸續取消倒數活動 網喊：中國人只過春節

2026年即將到來，中國各地最近卻陸續宣布取消或不辦跨年活動。（示意圖，Pixabay）

中國政府不鼓勵過外國人的節日，最近剛過的耶誕節在某些地方就此受到打壓，不讓民眾舉辦相關活動，引發網路議論。而12月31日即將到來的「跨年晚會」，最近也傳出中國各地陸續宣布取消倒數活動，理由是神祕的「不可抗力」因素，再掀中國網友討論。

2026年即將到來，跨年倒數活動是許多民眾迎接新年的方式之一。不過最近中國許多地方的跨年晚會卻突然傳出取消的消息。在中國社群「微博」就有人發文整理提到：「多發文提醒，沒有跨年活動，取消相關活動，勿聚集，莫跑空。」並附上其中幾個取消的跨年晚會資訊。

陝西西安的公安發布安全提示，表示為了維護西安的文物安全與公共秩序，跨年夜城牆內不會舉辦任何活動；合肥淮河路街、駱崗公園公告不會辦跨年相關活動，並提醒禁止燃放煙火爆竹、倡導人員不聚集；安徽「宿州跨年音樂狂歡夜」原定12月31日舉行，17日突然聲明通知「受不可抗力因素影響」取消；廣州北京路步行街公共區域提醒民眾沒有大型群聚性活動；蘇州中心商場元旦跨年倒數計時公告取消，商場營業只到晚上10點。香港每年的維多利亞港跨年煙火，今年也因為上個月的宏福苑大火而取消。

中國各地許多城市的跨年活動陸續宣布取消。（翻攝自微博）

此外還有廣西的「北海跨年音樂節」以票房收入未達成本及「一系列不可抗力因素」取消；上海外灘提醒不會有主題光影秀、不利用景觀照明舉辦倒數計時活動，另外還有山東青州、濟南、天津市、河南鄭州等地，皆公告提醒沒有跨年活動並呼籲民眾不要群聚。

上海提醒跨年外灘不會有倒數計時活動。（翻攝自微博）

微博上許多中國網民熱烈討論：「不是要促進消費嗎？」「元旦也抵制了？」「在怕什麼呢？」，還有人「聖誕節、元旦是西方節日，堅決抵制。我們只過春節，這是祖傳節日。」「太棒了不過洋節」，另一方面也有人贊同表示：「踏實活著就好」「安全第一」「就是因為經濟不好，所以避免大型集會，萬一別有用心的勢力趁集會鬧起來就難辦了」。

對於跨年活動陸續取消，中國網民反應曝光。（翻攝自微博）

