跨年交管區域不外送 各地迎接曙光靠運氣

全民嗨跨年，不過出門狂歡前要留意交通管制措施與天氣變化。因應台北與高雄跨年活動，外送平台於跨年夜至元旦凌晨，將暫停部分交管區域服務，叫車平台亦於管制前後調整派單機制。此外，受東北季風影響，跨年夜至元旦清晨雲量偏多，氣象條件不利迎接曙光。

外送平台foodpanda配合地方政府跨年交管規畫，於12月31日晚間至1月1日凌晨，停止部分管制區域內的美食外送、生鮮雜貨及預訂配送。其中，台北市自12月31日18時起至元旦凌晨3時，依「台北最High新年城」第3階段交通管制範圍調整；高雄則自12月31日14時提前啟動管制，至元旦凌晨3時止，停止外送區域以市府公告內容為準，外帶自取不受影響。

廣告 廣告

Uber與Uber Eats依各縣市政府公告的跨年交管時間，原則上於開始前約30分鐘，暫停管制區域內的派單與外送，待交通管制解除後再陸續恢復。叫車部分，考量跨年夜道路壅塞與人潮集中，行程變數較多，建議民眾改採即時叫車方式，避免提前預約，以降低行程延誤風險。

跨年夜搭車必須注意安全，平台呼籲，乘客上車前務必完成2項確認，包括實際抵達車輛的車牌號碼、車型是否與App顯示資訊一致，以及駕駛本人是否與系統中的照片與基本資料相符。若已事先預約行程，可提前與駕駛聯繫，協調避開交通管制路段，改變上下車地點，確保乘車動線順暢。

全台各地還有精采活動，交通部觀光署彙整全國國家風景區、主題樂園與地方政府行程，涵蓋城市跨年晚會、湖畔音樂會、山區日出活動與濱海迎曙光路線，例如台北市民廣場跨年晚會、日月潭水社碼頭活動，以及南部多處結合夕陽與祈福的行程，與國人共同迎向新的一年。

至於想要追曙光的民眾，可能要有雨天備案。中央氣象署預測，全國最早日出時間在清晨6時33分，地點位於台東蘭嶼；本島平地則以屏東恆春龍坑生態保護區最早，日出時間約在清晨6時35分。不過，跨年夜至元旦清晨受東北季風影響，東部沿海與北部地區水氣偏多，雲層容易發展，能夠看到曙光的機率偏低。

氣象條件顯示，跨年當天北部、東半部有局部短暫降雨機率，中南部以多雲天氣為主，但清晨雲量變化仍須觀察。整體來看，北部及東半部迎曙光條件較不理想，中南部與離島地區如澎湖、金門及馬祖，觀賞日出的機率較高，各地時間則介於清晨6時36分至6時51分之間。元旦假期後仍有冷空氣南下，北部與東半部濕冷型態可能延續數日。

原文出處

延伸閱讀