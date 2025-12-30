跨年交通管制foodpanda、Uber Eats外送最快這時間就不送 Uber建議上車點全收錄

明（31）日就要跨年了，你是出門狂歡派還是喜歡宅在家？若有計劃點外送的民眾要留意了！

為了配合台北、高雄兩大城市的交通管制與人潮管理，外送平台foodpanda與Uber Eats均宣布，將在管制區域內暫停外送服務，最快自31日下午2點起，管制區內的訂單就無法送達。

兩大外送平台 最快下午2點就暫停外送

foodpanda將於12月31日起暫停部分區域的美食外送、生鮮雜貨及預訂服務。

台北管制區：管制時間為12月31日18:00至1月1日03:00，暫停服務範圍為台北市政府公告之「臺北最High新年城」第三階段交通管制範圍。

高雄管制區：管制時間為12月31日14:00至1月1日3:00，暫停服務範圍為高雄市政府公告之「2026高雄跨年晚會」管制範圍。

Uber Eats則採取「提前交管前30分鐘」暫停服務的策略。

台北地區：於31日18:30至元旦03:00停工，停止服務區域與台北市「臺北最High新年城」交管區一致。

高雄地區：於31 日 14:30 至元旦01:30停工，停止服務區域與高雄市「2026 高雄跨年晚會」管制範圍一致。

呼籲有外送需求的民眾務必提早安排，以免錯過點餐時機，雖然外送暫停，但foodpanda表示，「外帶自取」服務不受影響，建議民眾若有餐飲需求可提前下訂並並在交管啟動前自行前往取餐，或步行自管制區外取餐。

散場叫車免空等 Uber 公布全台避人潮熱點

除了吃喝，散場交通也是一大考驗。Uber表示，跨年期間行程不受影響，但因人潮與交管，建議民眾減少使用「提前預訂」功能，改採「直接叫車」，避免因車輛困在車陣中而影響行程。 為了讓乘客與司機能更精準對接，Uber特別整理了全台熱門活動的「建議上車地點」：

台北「2006臺北最High新年城」：市民大道＆永吉路口、忠孝東路＆延吉街口、仁愛路＆延吉街口、信義路＆基隆路口、信義路＆松勇路口等。

新北「閃耀新北・圈起 1314 新北跨河煙火」：淡水端為中正路一、二段；八里端為商港三路、九路。

桃園「2026 桃園 ON AIR 跨年晚會」：計程車排班區；單向路邊禁停：文康路（領航南路－永園路之區間）。

台中「2026 台中最強跨年夜」：河南路＆凱旋路口、經貿五路＆凱旋路口、黎明路三段＆凱旋路口；若參加麗寶樂園跨年演唱會建議上車地點為：月眉北路&月眉東路二段口、月眉北路&月眉東路一段口。

台南「2026台南好Young跨年演唱會」：永華路二段＆中華西路二段口、府前路二段＆中華西路二段口、永華路二段 & 建平路口、永華三街 & 怡平路口。

高雄「2026 雄嗨趴高雄跨年晚會雄跨年晚會」：成功二路-復興三路口、中華五路-復興三路口、中山三路-正勤路口或凱旋四路口；若是在義大世界觀賞煙火的南台灣民眾，建議的上車地點則設在義大二路口。

特別要注意的是，參與新竹市「ON LOOP 不斷電」跨年晚會的民眾，Uber表示會場周邊並未設置建議上車點，建議民眾搭乘會場接駁車以利散場。

業者提醒，若已成功預約行程，建議主動透過App聯繫駕駛，避開管制路段，並多利用建議地點，才能在狂歡過後順利返家。