跨年享優惠！比薩54折再抽東京機票 速食炸雞桶買1送1

迎接2026年到來，速食業者紛紛推出優惠搶攻聚餐商機，必勝客祭出連續21天抽「日本東京雙人來回機票」活動，三商炸雞則推出買一桶送一桶的超值組合，讓消費者在跨年期間享受美食同時，還有機會獲得豐厚好禮。

三商炸雞於2026年1月5日前推出買5隻酷樂雞腿就送1斤滋汁腿排桶。（圖／三商餐飲提供）

必勝客「黑鑽松露火山餐」下殺54折，不到千元起就能嘗鮮。（圖／必勝客提供）

必勝客推薦海陸天王「嫩牛大蝦起司比薩」，厚切嫩牛搭配炙燒鮮蝦，與濃郁起司香氣完美交織。加購冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，融合義大利頂級松露與多種起司，「黑鑽松露火山餐」下殺54折，不到千元起就能嘗鮮。

必勝客即日起至2026年1月5日推出抽獎活動，凡PK雙饗卡會員購買「黑鑽松露火山餐」或「聖誕跨年大套餐」，並搭配指定百事系列飲品（百事可樂或七喜），即可參加抽獎，每日將抽出一位幸運兒獲得「日本東京雙人來回機票」。此外，1月19日前訂購「私廚饗宴餐」的會員，還可抽價值1萬5千元的「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券」，另加碼抽出10位得主贈送「原萃旅行收納包」。

三商炸雞在2026年1月5日前針對肉食控推出專屬優惠，購買5隻酷樂雞腿就送1斤滋汁腿排桶，原價620元特惠價333元。酷樂雞腿號稱肉量增重30％，外皮金黃酥脆且香氣撲鼻，三商i美食APP會員扣3點紅利領券可享會員特惠價325元。此外，三商炸雞同步推出三款口味的灑粉酥炸棒腿6隻，原價169元特惠價99元；周邊點心也降價促銷，玉米筍從原價89元降至39元，煉乳銀絲卷從原價89元降至49元。

