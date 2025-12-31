跨年人流恐破200萬 4大超商部署熱點店面拆門備戰

（中央社記者何秀玲台北31日電）今年跨年夜全台人流推估可能突破200萬人次，創造超過新台幣10億民生消費動能，為全力備戰一夜經濟，4大超商今天針對跨年熱點門市啟動應變，包括調整備貨量、彈性調派人力與強化外帶熱食供給，爭取跨年大量湧入的人流紅利，衝刺第4季最後一天業績。

統一超今天發出新聞稿表示，瞄準跨年商機，7-ELEVEN透過熱點門市備戰、行動購物車進駐、行動美食販售等，搶攻全民跨年夜即食即飲、衛生與保暖用品等消費需求。

廣告 廣告

統一超指出，因應今年全台逾20大跨年熱點，號召近千家7-ELEVEN門市擴增2至5倍人力、設備、商品備貨，並因應濕冷氣候，加強熱食熱飲、雨具、暖暖包等商品備貨。

統一超觀察，2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與，7-ELEVEN動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區。

全家表示，看好全台各縣市共有超過40場跨年、演唱會活動，數百家門市位於跨年商圈的店舖全力備戰。位於台北101、市政府周邊的一級戰區的全家建鑫店，今年將再於店外設置行動販售攤位，販售現做熱食，包含茶葉蛋、飯糰、蕃薯等，較平日多準備5倍貨量、動員多達5倍人力和增設至10台收銀機。

全家指出，跨年當天適逢大巨蛋舉辦蔡依林演唱會，大巨蛋店因應人流備足飲用水、喉糖與外帶餐盒等商品，並配置發熱衣、暖暖包等保暖用品，供散場人潮採買後轉往北市跨年晚會。

萊爾富今天上午10時起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除信義市府站店與信義興隆店兩家門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援。

萊爾富表示，在信義區與大安區約有20多家萊爾富門市，受惠跨年煙火與演唱會人潮，整體業績預估可較平日成長約4至5成，重點門市表現更為突出。

OK超商表示，依據後台銷售數據提前啟動跨年布局，全台指定需求門市同步加強備貨，整體備貨量最高提升5倍。其中熟食商品需求明顯攀升，業績表現看好成長10倍，成為跨年夜最具爆發力的品項。

OK超商指出，台北101周邊估將湧入逾10萬名跨年人潮，因應信義商圈跨年人潮，OKmart行動超商 OKmove將進駐現場，推出即食熱食，搶攻現買現吃的跨年夜消費需求。（編輯：林淑媛）1141231