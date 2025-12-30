跨年人潮湧現！陳其邁下令跨局處 全力守護高雄市民安全

▲高雄市政府今（30）日召開市政會議，市長陳其邁針對跨年活動安全維護、碳權計畫政策推動及校園安全管理等議題，要求各局處積極落實。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】因應跨年龐大人潮 陳其邁指示跨局處通力合作 保障民眾安全【高雄訊】高雄市政府今（30）日召開市政會議，會中陳其邁特別針對明（31）日跨年活動提出指示，因應龐大人潮，請新聞局、環保局、交通局、捷運局、警察局、衛生局及消防局等單位通力合作，做好環境整潔、動線指引、交通疏導及安全維護，確保活動圓滿順利。

警察局表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。

環保局進行「碳權及淨零主軸計畫」專案報告，市長陳其邁表示，碳權與淨零碳排是政府責任，淨零碳排不僅是國際趨勢，更是城市競爭力的關鍵，市府團隊必須以具體行動落實，從政策到執行全面推進，展現高雄在永續發展上的決心與領導力，並讓高雄市成為淨零城市典範。

此外，陳其邁提醒教育局督導各級學校強化校園安全管理，宣導師生提高安全意識，並建立突發狀況應變及通報機制，警察局亦將隨時提供支援，保障校園安全。（圖╱高市府提供）