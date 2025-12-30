跨年人潮炸！北捷42小時不收班「防禦鋼叉上陣」3線散場接駁公車免費搭

記者李育道／台北報導

跨年時間為了疏運人流，北捷綠線免費搭乘。（圖／交通局提供）

「2026台北最HIGH新年城」跨年晚會將於12月31日晚間在台北市政府前市民廣場登場，鄰近的台北大巨蛋同日晚間亦舉辦歌手蔡依林（Jolin）跨年演唱會，預計吸引大批民眾湧入信義區。為因應跨年夜散場疏運需求，台北市公共運輸處規劃3線散場接駁公車，並於台北大巨蛋加開免費接駁車；台北捷運也推出松山新店線跨年夜限定免費優惠，盼藉由分流措施提升返家效率與安全。

公共運輸處表示，三線跨年散場接駁公車將於115年1月1日0時至1時30分巡迴輸運，民眾可依目的地選擇路線搭乘後再轉乘捷運返家。1號線往捷運忠孝新生站，於仁愛路／延吉街口上車；2號線往捷運公館站與六張犁站，於基隆路二段、信義路四段450巷口「吳興街口」站搭乘；3號線行駛木柵、景美及深坑方向，於松德路／信義路口上車，票價則依現行分段方式收費，沿線既有站位均可下客。公運處提醒，散場時請民眾留意站牌公告與指引標示，依動線前往集結點搭車。

跨年結束後散場接駁車，讓民眾不須這麼擁擠。（圖／交通局提供）

針對大巨蛋演唱會散場部分，現場將於光復南路側加開免費接駁車，提供前往捷運南京三民站的轉乘服務，自12月31日22時30分至翌日1時30分以巡迴方式行駛，供民眾免費搭乘。為進一步分散人潮，台北捷運同步推出松山新店線跨年優惠，12月31日22時30分至1月1日6時，凡持電子票證或單程票，自南京三民站、台北小巨蛋站進站乘車者，可享不限站數、單趟車資免費優惠；若使用單程票，亦可至站內專屬服務櫃檯免費領取票卡。

1219事件案各單位繃緊神經，北捷跨年夜除了42小時不收班「防禦鋼叉也上陣」護旅客安全。（圖／北捷提供）

台北捷運公司指出，過往跨年及演唱會散場時，淡水信義線及板南線進站等候時間較長，因此呼籲民眾改採「步行轉乘松山新店線」方式分流。跨年夜營運亦將配合加密班距，12月31日6時起至1月1日24時連續42小時不收班（小碧潭支線與新北投支線除外），板南線最短班距約2至3分鐘、淡水信義線約3分鐘，並視現場人潮彈性調整；貓空纜車延長營運至凌晨2時。

在跨年危安管理方面，捷運局表示，已自12月21日起於全系統117座車站密集執行無差別攻擊情境演練，後續各站將每週持續演練一次，以熟悉應變流程。跨年夜當晚將加強巡檢頻率，重點車站配置防禦盾牌、鋼叉、防身噴霧與伏暴魔束帶等裝備，並由行控中心及專人即時監看監視器畫面；北車、中山、西門、忠孝新生及市政府等五大站亦每日增派5名保全人力，加強巡護與通報。

台北捷運呼籲，建議旅客採「二線進場、三線離場」，進場以板南線與淡水信義線為主，散場可改由板南線、淡水信義線及松山新店線分流，盡量避開市政府站與台北101／世貿站壅塞人潮；同時提醒跨年民眾留意現場廣播與人員指引，遇到異常狀況務必立即通報並保持冷靜，讓大家平安迎接新年。

「2026台北最HIGH新年城」跨年晚會將於2025年12月31日晚間在台北市政府前市民廣場登場，屆時周邊Youbike暫停租借。（圖／交通局提供）

「2026台北最HIGH新年城」跨年晚會將於2025年12月31日晚間在台北市政府前市民廣場登場，19時進行交通管制範圍。（圖／交通局提供）

「2026台北最HIGH新年城」跨年晚會將於2025年12月31日晚間在台北市政府前市民廣場登場，停車管制資訊。（圖／交通局提供）

