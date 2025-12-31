跨年人潮爆滿！市府周邊4捷運站4小時湧9.4萬人 總運量破237萬人

各地舉辦跨年晚會迎接2026年，為因應龐大人潮，台鐵、捷運和機捷紛紛加開班次。其中，台北捷運自今日早上6時起營運至元旦24時（小碧潭支線及新北投支線除外），連續42小時不停班。北捷指出，截至今晚9時，全線總運量約237.2萬人次，較去年跨年增加約3萬人次。

晚會現場人潮的情形。（劉偉宏攝）

市府轉運站外的人潮情形。（劉偉宏攝）

針對台北市政府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站），下午4時至晚上8時運量約9.4萬人次，較去年同期小幅增加約0.3萬人次。目前捷運各線營運正常，並視人潮狀況滾動加開班次。

北捷表示，截至今晚9時，全線總運量約237.2萬人次，較去年跨年平均增加3萬，可見民眾出門迎接新年的熱情明顯提升。

晚會現場精心裝扮的民眾。（劉偉宏攝）

隨著煙火施放時間接近，捷運局提醒，信義區人潮將達最高峰。目前台北市政府周邊4站已加派人力引導，並實施月台、閘門及出入口的三級人流管制。北捷公司新聞組表示，目前系統運轉順暢，呼籲民眾多利用板南線、淡水信義線散場，並遵守「分線搭乘、3線離場」的避開擁擠策略。

