跨年人潮達20萬人！北市8醫護站、9輛救護車待命

2026台北最high新年城跨年晚會將於31日晚間7時於市府前廣場舉辦，台北市衛生局已整備8站醫護站之醫療人力，包括北市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，以及9部救護車之緊急醫療量能，守護民眾健康。（北市衛生局提供／徐佑昇台北傳真）

2026台北最high新年城跨年晚會將於31日晚間7時於市府前廣場舉辦，並延續至115年1月1日凌晨1點，台北市政府衛生局表示，為因應跨年人潮，衛生局已整備8站醫護站之醫療人力，包括北市府1樓東區大廳設置傷病患留觀區，以及9部救護車之緊急醫療量能，提供迅速及優質醫療服務，維護市民朋友之生命健康。

衛生局表示，舉辦之跨年晚會歷年皆受到海內外朋友的喜愛，今年預估有20萬朋友熱情參與。

衛生局提醒，根據過往經驗，參加跨年晚會的市民常見健康問題如未進食導致低血糖情形、低溫未穿著防寒衣物、以及演唱會時的外傷或頭暈、頭痛等症況，民眾應隨時注意自己身體狀況，如有不適可就近尋求醫護站協助。

衛生局呼籲，請市民朋友留意外在環境，避免跌倒受傷，觀看煙火建議可以配戴護目鏡避免落焰傷眼，勿飲酒過量，進場及離場請配合現場工作人員的引導，避免推擠受傷。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

