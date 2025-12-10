跨年住台東送1000枚TTPUSH金幣 可折抵消費

〔記者黃明堂／台東報導〕2026年台東跨年晚會《東！帶我走—東漂去旅行》，由張惠妹領軍號召A-Lin、玖壹壹等藝人卡司共襄盛舉，縣政府同步推出「入住送金幣」活動，自12月30日起，入住TTPUSH特約旅宿並加入會員後，每位旅客皆可獲得1000枚TTPUSH金幣(值100元)。縣府此次共投入2000萬枚金幣，限量發放，送完為止。

縣府交觀處處長卜敏正表示，旅客所獲得的金幣可用於折抵住宿費、旅宿內其他消費，或於台東超過600間TTPUSH特約店家消費使用，包含餐飲、租車、伴手禮、選物店等多元場域，讓旅客在享受跨年活動同時，也能用金幣體驗更多在地魅力。金幣將依房型人數發放：雙人房最多2組、四人房最多4組。

交觀處補充說明，「TTPUSH金幣回饋」不僅能在台東縣內超過上千家合作店家使用，旅客亦可跨區至雲林及新北市等合作縣市進行消費。TTPUSH平台已串聯多地店家，金幣使用範圍更具彈性，讓旅客在旅遊結束後，依然能於其他縣市享受回饋優惠，提升使用便利性與金幣價值。

縣府表示，希望透過「跨年×金幣×在地消費」的策略設計，讓旅客從抵達台東的第一刻就能感受到熱情與歡迎，用金幣換取美食、伴手禮與各種服務，深入體驗台東的生活節奏。縣府也邀請旅客把握機會，用最划算的方式來台東迎接2026。

