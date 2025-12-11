跨年住台東 送一千枚TTPUSH金幣 還可免費遊森林公園

跨年住台東，送一千枚ＴＴＰＵＳＨ金幣，讓旅客感受到台東的熱情與歡迎。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

二０二六年台東跨年晚會《東！帶我走｜東漂去旅行》，即將於三十一日在台東海濱公園國際地標登場，今年活動由張惠妹領軍，並號召A-Lin、玖壹壹等藝人卡司共襄盛舉；縣府同步推出「入住送金幣」活動，三十日起凡入住ＴＴＰＵＳＨ特約旅宿並加入會員後，每位旅客皆可獲得一千枚台東金幣，縣府此次共投入二千萬枚金幣，限量發放，送完為止。

縣府交觀處長卜敏正表示，台東金幣將依房型人數發放，雙人房最多二組、四人房最多四組（每支手機門號限領一次）。金幣可用於折抵住宿費、旅宿內其他消費，或在台東超過六百間ＴＴＰＵＳＨ特約店家消費使用，包含餐飲、租車、伴手禮等多元場域。

「ＴＴＰＵＳＨ金幣（新台幣一百元）回饋」，旅客也可跨區至雲林及新北市等合作縣市進行消費。讓旅客在旅遊結束後，依然能在其他縣市享受回饋優惠，提升使用便利性與金幣價值。

今年跨年卡司也亮點滿滿，活動將在台東市國際地標（海濱公園）自三十一日十八時起一路唱至翌日凌晨，由張惠妹領軍，並號召十組出身台東或長年與台東關係深厚的音樂人同台演出。

縣府表示，希望透過「跨年×金幣×在地消費」，讓旅客從抵達台東的第一刻就能感受到熱情與歡迎，一同迎接新的一年。