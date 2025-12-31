跨年住房價差驚人！101周邊飯店房價最高6倍以上「這間綁2晚8萬訂滿了」

生活中心／綜合報導

101跨年煙火向來吸引大量海外與國內旅客湧入。（圖／資料照）

台北市政府、101跨年煙火向來吸引大量海外與國內旅客湧入，尤其鄰近市府與信義商圈的飯店，更被視為能「就近看演唱會或直接在房內欣賞101煙火」的熱門住宿選擇。不過，跨年夜房價一向是旅遊圈與網路社群的討論焦點。根據《Google Hotels》地圖顯示，今年跨年夜部分信義區指標飯店房價，與一月普通周末相比，價差最高可達6倍以上。

以可就近至市府跨年會場、或能於館內觀賞101煙火的酒店為例，《Google Hotels》顯示，跨年檔期（12月31日入住、1月1日退房）台北艾麗希爾頓格芮精選酒店每晚為46,778元、W Taipei為57,750元、Grand Hyatt Taipei為30,377元；台北寒舍艾美酒店則採兩晚專案制，三天兩夜總價為83,160元且目前已客滿，若以平均單晚拆算約為41,580元。

台北寒舍艾美酒店則採兩晚專案制，可看到101煙火專案房，三天兩夜總價為83,160元且目前已客滿。（示意圖／資料照）

若改以一月普通週末（1月17日入住、1月18日退房）同樣透過《Google Hotels》查詢，可見價格帶明顯回落，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店為7,010元、W Taipei顯示為10,395元、Grand Hyatt Taipei為11,060元、台北寒舍艾美酒店為9,009元。整體比對後，跨年夜相較週末價格，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店高達6.6倍、W Taipei價差約5.5倍、寒舍艾美約4.6倍（以專案均價估算）、Grand Hyatt Taipei則約2.7倍。

此外，背包客站也有落差，日前就有一名韓國網友在Threads發文表示，原本計畫到台北跨年，卻發現即便是背包客棧床位，跨年夜仍要價約16萬韓元（約新台幣3,399元），讓他驚呼「為什麼台灣住宿這麼貴」。對此，《三立新聞網》先前亦以《Google Hotels》功能進行實測，比對台灣與韓國背包客棧在平日與跨年夜的價格變化：台灣平日背包客棧多落在每晚700至1000元，但跨年夜價格多向上攀升；相較之下，韓國背包客棧跨年夜價格平均仍約700至1000元，與平日價差幅度相對較小。

跨年台北住宿夯，不少飯店無空房。(示意圖／翻攝自 Pixabay)

整體觀察，不論是背包客棧或高端飯店，台北跨年夜住宿價格普遍會因需求集中而出現明顯漲幅，尤其位於市府與101煙火觀賞熱區的飯店，跨年房價相較一月普通周末最高可達六倍以上。不過，實際價格仍會依房型條件、是否為專案、景觀視野與即時供需而變動，旅客仍需以訂房當下平台顯示價格為準。

