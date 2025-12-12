跨年住臺東 送1000枚TTPUSH金幣還可免費遊森林公園

2026年臺東跨年晚會《東！帶我走--東漂去旅行》，將於 12月31日在臺東海濱公園國際地標登場，縣政府同步推出「入住送金幣」活動。

2026年臺東跨年晚會《東！帶我走--東漂去旅行》，將於 12月31日在臺東海濱公園國際地標登場，今年活動由張惠妹領軍，並號召A-Lin、玖壹壹等藝人共襄盛舉，陣容堅強，臺東縣政府同步推出「入住送金幣」活動，自12月30日起，凡入住TTPUSH特約旅宿並加入會員後，每人皆可獲得1,000枚TTPUSH金幣。縣府這次共投入2,000萬枚金幣，限量發放，送完為止。

臺東縣政府交觀處處長卜敏正表示，旅客所獲得的金幣可用於折抵住宿費、旅宿內其他消費，或於臺東超過600間TTPUSH特約店家消費使用，包含餐飲、租車、伴手禮、選物店等多元場域，讓旅客在享受跨年活動同時，也能用金幣體驗更多在地魅力。金幣將依房型人數發放：雙人房最多2組、四人房最多4組，每支手機門號限領一次。

交觀處補充說明，「TTPUSH金幣回饋」不僅能在臺東縣內合作店家使用，旅客也可跨區至雲林及新北市等合作縣市進行消費，TTPUSH平臺已串聯多地店家，金幣使用範圍更具彈性，讓旅客在旅遊結束後，依然能於其他縣市享受回饋優惠，提升使用便利性與金幣價值。

臺東縣政府除了金幣活動，今年跨年卡司也亮點滿滿，活動將於臺東國際地標（海濱公園）自31日晚間6點起，一路唱到翌日凌晨，由張惠妹領軍，並號召10組出身臺東或長年與臺東關係深厚的音樂人同臺演出，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、桑布伊、葛西瓦、Saya等跨世代卡司共襄盛舉，被粉絲形容為含金量最高的跨年晚會。

縣府希望透過「跨年×金幣×在地消費」的策略設計，讓旅客從抵達臺東的第一刻就能感受到熱情與歡迎，用金幣換取美食、伴手禮與各種服務，深入體驗臺東的生活節奏。