跨年倒數迎新年！酷澎集結OPPO Reno 15、日本熱銷夯品 一次購足
跨年進入倒數。Coupang酷澎推薦多款熱門商品，迎接新的一年到來。除了OPPO年度壓軸全新系列RENO 15，還有「火箭跨境」大受好評的日本人氣選物，根據 Coupang 酷澎日本跨境熱銷排行TOP 30顯示，超過3成為食品類商品（餅乾、零食），其次則為沖泡食品（泡麵、料理包）等，幫助維持順暢的納豆激酶與膳食纖維粉包，也擠進熱銷榜單。
台灣人除了愛去日本旅遊，日本食品與保健品也相當受歡迎，Coupang 酷澎自今年6月起於「火箭跨境」服務中導入深受顧客喜愛的日本選品，包括人氣泡麵、地方名物特產、機能保健食品與特色風味飲品，並串接 EZ Way關貿網路全數位化報關系統，讓台灣的消費者僅需透過手機即可輕鬆入手日本夯品。同時，Coupang酷澎推出每月59元的WOW會員訂閱方案，提供「火箭速配」與「火箭跨境」全面無門檻免運。
說到日本食品，來自北海道的「白色戀人餅乾」已是日本伴手禮代名詞；同樣來自北海道，奶香濃郁的「Yoku Moku雪茄蛋捲」30入禮盒裝，自用送禮都合適。呆萌療癒的「吉伊卡哇藍絲帶印花鐵盒餅乾」人氣角色吉伊卡哇與小八漫畫風格包裝，一推出就造成搶購，限量補貨上架。
日本保健與美妝商品同樣深受顧客信賴，透過火箭跨境直送到府。「meiji 明治膠原蛋白粉補充包」、含納豆菌培養萃取物的「YUWA納豆激酶膠囊」、「Melano CC 維他命C酵素深層潔淨洗面乳」與「Sastty 利尻昆布白髮用修護染髮劑」都是迎接新年的好物。
值得一提的是，免稅名額每人每半年6次、單筆完稅金額新台幣2000元以下免稅，趁著年底封關前，正是入手國際熱銷品的好時機。
最新手機年末壓軸上市，12月26日酷澎同步全台開賣OPPO Reno 15 Pro Max、Reno 15 Pro、Reno 15系列。凡於2026年1月31日前購機登錄 OPPO官網，即可獲得12個月延長保固、螢幕意外保險，還有Reno專屬極光配件禮盒原廠限量贈送，指定機型再加贈 OPPO官網配件購物金，最高回饋2500 元。Coupang 酷澎同步加碼回饋Reno 15 Pro Max用戶，獨家贈送酷澎幣2500元，雙品牌優惠合計最高可享4500元購物回饋。
OPPO Reno 15系列打造2萬5千元以內手機價格帶最高質感體驗，頂級規格Reno 15 Pro Max機身為1.15mm極窄邊框搭配95.5％ 螢幕比例，享受更大視野、更沉浸式影音體驗。搭載2億像素主鏡頭與同級唯一50MP超廣角前置鏡頭，動態拍攝支援超防震4K HDR，捕捉精彩瞬間。
