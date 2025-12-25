生活中心／綜合報導

2025剩下最後一週，下周二跨年夜台北不只有跨年活動，台北大巨蛋還有演唱會，因此北市府除了祭出松山線捷運優惠措施，還有三線公車以及接駁車來疏散散場人潮。耶誕節冷氣團南下，越晚越冷，跨年當天則是受到東北季風影響，提醒要看到清楚的101煙火，得要選對位置。

民視記者周容萱：「跨年夜倒數只剩下六天，當天不只在台北市府前廣場有跨年活動，台北大巨蛋也有演唱會，因此為了疏散人潮，北市府宣布當天晚上十點半到隔天清晨六點，搭乘松山新店線有優惠措施。」也就是只要從北捷綠線"南京三民站或小巨蛋站"進站的乘客，都可以享有不限站數當趟車資免費優惠，另外，也規劃跨年晚會"三線"散場接駁公車，和台北大巨蛋的免費接駁車。

廣告 廣告

跨年倒數! 北部東北季風影響多雲有雨"看煙火要選位"

北市府宣布跨年活動後，從松山新店線「兩站」進站有當趟免費優惠。（圖／台北市府觀傳局）

北市公運處大眾運輸科長郭建辰：「分別是開往捷運忠孝新生、捷運公館跟六張犁的方向，三號線的部分是有開往木柵、景美、深坑的方向，都會從1/1的凌晨開始，會輸運到凌晨的1點30分。」多種散場方式可以避開人群，跨年當天，北部地區受到東北季風影響，可能出現短暫降雨，要看到煙火也得選對位置。

跨年倒數! 北部東北季風影響多雲有雨"看煙火要選位"

跨年當天受到東北季風影響，北部地區有降雨機率，風場吹偏東風。（圖／民視新聞）

氣象署預報員賴欣國：「降雨的部分大致是以比較偏向是桃園以北跟東南部地區，可能在跨年這段期間是有一些機會降雨的情況，雲量上也是比較偏多的，台北部分來說在跨年這段期間風場比較偏吹東風，所以如果要欣賞煙火，可能要偏向是在101的東側會比較適合一些。」不過要先度過濕濕冷冷耶誕節，週四周五都受到大陸冷氣團南下，北部最低溫可以到12度左右，兩千或三千公尺以上高山甚至不排除可能降雪或結冰，要到週六冷氣團才減弱，必須注意保暖，才能盡興參加年末節慶活動。

















原文出處：跨年倒數! 北部東北季風影響多雲有雨"看煙火要選位"

更多民視新聞報導

瘦瘦針能無痛減肥？營養師警告這5類人千萬別用

平安夜惡火奪命情侶雙亡 「曾交代兒子保管值錢物品」家屬悲慟

23歲女清潔員遭酒駕奪命 親友齊聚告別式：仍不敢讓高齡嬤知道

