跨年倒數！台北市府前不畏濕冷起早排隊 練舞、備手板為偶像應援

台北市政府前跨年晚會今晚登場，上午已有許多冒著大雨前來排隊等待入場的民眾，更有少數的熱情歌迷及粉絲，拿著長鏡頭相機踩上凳子遠遠地拍攝舞台上彩排的演出人員。(記者田裕華攝)

〔記者董冠怡、孫唯容／台北報導〕台北市跨年晚會今天(31日)晚間將在台北市政府前舉行，早上10點清場、下午1點開放進場，不少民眾一早就到場，在16至18度的低溫及雨勢下排隊，據悉從昨天晚上就已經有人到場等候，順便與其他同好閒聊，交流分享想要卡位和可能有互動機會的位置，受訪時不約而同說，想看「KARA」跟「幻藍小熊」等偶像，並先在家練舞、準備應援看板，表達對偶像的支持。

早早等在管制區外排隊的李先生表示，他跟林先生早上6點左右在跨年活動會合，今天想看女團「幻藍小熊」，自備手燈看板應援。從該團出道前就是忠實粉絲，追到征戰韓國樂壇後回台發展，最喜歡團員采甄，在舞台上表演真實、自然不做作。

廣告 廣告

同行的林先生說，除了想看偶像，也擔心下雨影響視線，一早就從北投出發，提早到場排隊等待進場卡位，想看睽違12年重返台灣舞台的韓團「KARA」，今年24歲的他，國中時接觸到她們的歌，不論是旋律、舞蹈還是高顏值，都很吸引人。

也是6點多開始排隊的另名李先生提到，去年沒有參加跨年，今年為了「KARA」而來，2012年開始追星，至今已13年，這次特別攜帶貼有團員知英及奎利照片的手板，昨天來看彩排，為了能跟偶像同場唱跳，事先有在家裡練舞，也想看幻藍小熊跟小龍女。

三人都說有先吃飽再來，但也說身上沒有另外準備飲食，打算靠意志力撐到結束，然後享用宵夜，為2025年劃下圓滿的句點。

提早到場排隊的民眾，受訪時不約而同說，想看「KARA」跟「幻藍小熊」等偶像，並先在家練舞、準備應援看板，表達對偶像的支持；左起林先生與兩名李先生。(記者董冠怡攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

今晚要衝哪裡跨年？雲林3場晚會卡司、煙火比一比

台中跨年焰火180秒 周邊YouBike暫停營運下午禁飛無人機

迎馬年！台南凌霄寶殿火供祈福 烈焰中驚見「火馬」

