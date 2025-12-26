跨年倒數！台北「20年前卡司」被挖出 網看陣容驚：不寫名字也認得

生活中心／彭淇昀報導

2025進入尾聲，將迎來2026，最令人期待的就是跨年演唱會，台北日前公布2026年跨年卡司，邀請南韓女團KARA、韋禮安、蔡健雅等藝人助陣。對此，有網友挖出2006年的跨年海報對比，發現20年前的陣容相當強大，即便海報上沒標記名字，都能一眼認出。

有網友翻出2006年的台北跨年海報作對比。左2006年、右2026年。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在Dcard上貼出2006年與2026年的台北跨年海報，驚呼「20年前竟然畫質如此高清，2006年沒有寫明子都認得出來欸」，不過他也好奇問網友，「差了20年，大家認得幾個人？」

貼文曝光後，立刻引起熱烈討論，「20年前沒寫名字都唸得出來，20年後寫了名字還是唸不出來」、「以前沒有智慧手機，反而能認識一堆藝人，現在資訊更方便，反而有的藝人根本沒看過」、「2006右邊5位化成灰都認得」、「好慘，2006隨便一個都屌打今年」。

但也有網友直言，「今年台北卡司算蠻好的了」、「其實是你們老了」、「不是今年太差，是以前真的太頂」；此，還有人觀察到跨年海報的設計，「最High新年城用了20年，真有你的台北市」、「20年海報設計都同一位嗎」。

