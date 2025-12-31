跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向

星座專家唐綺陽分析4星座在2026年的好運（圖／臉書「唐綺陽占星幫」）





星座專家唐綺陽分析將要到來的2026星座運勢，她指出2026年是火象元年，一整年將充滿火象的爆發力跟生命力，有機會更新自我；上半年會用新的自己去面對新的世界，下半年則會開始渴望做自己，不再忍耐、不願再受委曲，對於勇於冒險、嘗試的人來說，理想有機會被支持、有一飛衝天的機會。

唐綺陽指出，2026年1月到3月掌握事情啟動、推進的契機，適合開發新計畫獲展開行動，3月到6月應開始調整、修正策略；2026年的人際能量流動很大。

唐綺陽分析12星座運勢：

土象星座分析(金牛、處女、魔羯)

水逆在風象宮位，舊事容易被重提，當心打亂自身節奏，面對突發狀況，請先提前做好心理準備。受到無形壓力或勢力的影響，更新自我、以全新的樣貌來面對，務必從善如流。

風象星座分析（雙子、天秤、水瓶）

以新的形象示人，帶來擴張的機會，工作有機會跨領域。受土星、海王星影響，需要面對人際關係帶來的壓力，若處理得當也是飛升的機會。水逆期間凡事需親力親為，當心過度勞累。

火象星座分析（牡羊、獅子、射手）

受天王、冥王星的影響，面對人際關係的驟變，要勇於接受挑戰與變化。土星、海王星影響，需適時地收斂自己，承擔更大的責任。水逆期間，處理內部、家庭問題，經手大錢，要小心注意投資。

水象星座分析（巨蟹、天蠍、雙魚）

內在與思維改變，有升遷機會與全新理財方式。受土星、海王星影響，在工作、金錢與身體，需實質耕耘與投入，無法假手他人。木星的影響，三月迎接努力的成果，水逆將有機會與老朋友見面，與過去事務有密切連結。

