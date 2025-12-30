跨年倒數！德克士「買一送一」一路吃到2026

▲跨年倒數！德克士炸雞推「買一送一」，一路吃到2026。（圖／德克士提供）

[NOWnews今日新聞] 看準歲末年終的消費情境，德克士炸雞推出高「倒數日曆天天買一送一」活動，自 2025 年底一路陪伴消費者倒數到 2026 年，天天都有不同餐點加入優惠行列。

德克士指出，「倒數日曆」優惠活動只要加入德克士會員，即可於會員專區每日領取不同品項的買一送一優惠券，至門市臨櫃或自助點餐機任一消費即可使用。優惠內容涵蓋人氣炸物、點心與飲品，天天都有新驚喜，成為年底精打細算族群的熱門選擇，也讓聚餐不再需要為預算煩惱。

活動期間，多款德克士明星餐點輪番登場，包含話題度居高不下的 WASABI 雞軟骨，酥脆外皮包裹彈嫩軟骨，搭配嗆香微辣的山葵風味，口感層次分明，深受重口味族群喜愛；同樣加入買一送一行列的還有本次檔期最受期待的海味亮點—海派鮮脆蝦，採用野生捕撈海蝦，全手工裹上細緻天婦羅薄粉，再以德克士精準控溫油炸技術炸至金黃酥脆，入口瞬間鮮甜爆汁、蝦香四溢。此外，紫金 QQ 球、香辣雞翅、洋蔥圈與多款人氣飲品，也將依倒數日曆每日輪番推出，讓消費者在2025年底一路跨到2026年元旦，都能輕鬆享受買一送一的美味時刻。

德克士同步推出線上點餐優惠，透過 LINE 官方帳號線上點餐，不論外帶或外送皆可享有7折優惠，讓消費者不用出門，也能輕鬆把現炸熱騰騰的炸雞與人氣餐點送到家。

2026年繼續與味全龍、小龍女啦啦隊合作

德克士長期深耕粉絲與球迷市場，以實際行動回饋支持者。12月23日於板橋新埔門市舉辦的小龍女沛沛見面活動，吸引不少球迷到場參與，活動當天，部分球迷只要購買活動指定套餐，不僅能現場與小龍女互動、合照與簽名，還可參與抽獎，現場更有多位幸運球迷抽中價值 2,000 多元的味全龍球衣及相關周邊商品，粉絲直呼「送的比買的還多」，讓現場氣氛熱絡，也再次展現德克士滿滿的寵粉誠意

此外，德克士先前推出的「六位小龍女開箱企劃」同樣引發社群熱議，其中也包含蘿拉參與開箱，相關內容持續在球迷間累積話題，德克士脆皮炸雞也因此被球迷視為「小龍女最愛的神級炸雞」。展望2026年，德克士預告將持續深化與味全龍及 Dragon Beauties 小龍女的合作，規劃更多結合應援、優惠與粉絲互動的企劃內容，持續為消費者與球迷帶來更多驚喜，相關資訊敬請期待。

▲小龍女啦啦隊員「沛沛」擔任德克士板橋新埔門市一日店長。（圖／台灣德克士提供）

▲德克士脆皮炸雞被球迷視為「小龍女最愛的神級炸雞」。（圖／翻攝自馬妹IG:https://www.instagram.com/p/DSH9UbOiWJ-/）

