跨年倒數！ 時報廣場水晶球就定位 2026年將兩度下降

全球跨年夜熱門景點之一的紐約時報廣場，已經把今年的跨年水晶球安裝妥當。（圖／達志影像美聯社）

2025年，只剩最後幾天，全球跨年夜熱門景點之一的紐約時報廣場，已經把今年跨年要用的水晶球安裝妥當。今年的跨年水晶球，已經是第9代，除了體積寫下新高，裝飾的水晶和LED燈也寫下歷代之最。而且這顆水晶球，將在2026年兩度登場，一次是跨年夜、另一次就是美國國慶的前一晚。

全球跨年夜熱門景點之一的紐約時報廣場，已經把今年的跨年水晶球安裝妥當。（圖／達志影像美聯社）

跨年水晶球已經就定位在紐約時報廣場一號大樓的樓頂，準備迎接2026年的到來。Jamestown高層Sherri White表示，今年所有的數字都被塗成了金色，還在上面加裝了一個新的發光圓盤，使它能夠變換顏色。這已是第九代水晶球，不僅體積更大，也是史上最耀眼的一顆，上面鑲嵌的水晶與LED燈數量比上一代增加了一倍。

廣告 廣告

負責製作今年水晶球的美國金屬旋壓公司負責人Keith Morse說明，他們為水晶球製作了鋁製外殼，全部都是手工旋壓、手工製作完成。今年的水晶球首度採用了圓形切割的方式，取代過去的三角形設計，讓整體視覺看起來更立體也更閃耀。

主辦單位宣布了一項突破性的安排：時報廣場的水晶球在2026年將首度「落下兩次」。除了12月31日的跨年夜外，明年7月3日，也就是國慶日前一晚，水晶球會再次降落，為美國建國250週年揭開序幕。

從1907年開始，美國紐約時報廣場的水晶球降落就成為全球最經典的跨年活動之一。在這一個多世紀以來，除了在第二次世界大戰期間曾短暫中斷外，落球儀式幾乎不曾停過。即使在新冠疫情最嚴峻時期，跨年活動也在全球民眾的期待下改在線上舉行。

回顧早期，水晶球曾使用過水晶和萊茵石，甚至搭配閃光燈技術，材質和樣式不斷翻新演變。但對許多人來說，水晶球落下的那一刻始終象徵著舊時代的結束以及新一年的開始。

更多 TVBS 報導

51歲凍齡玉女楊采妮驚人素顏照網瘋傳 8歲雙胞胎罕見曝光

要跨年了！超商咖啡優惠買7送7 加5元爽喝第2杯

丟汽油彈、持刀「高強度演練」畫面曝！蔣萬安預告：還有更大規模

回顧「20年前」台北跨年神級卡司！網喊羨慕：沒寫名字都認得出來

