跨年倒數！超商拆門備戰 行動熱點一次看

有部分門市直接拆除出入口，擴大進出空間。（圖／東森新聞）





今（31）日是2025年最後一天，跨年活動進入倒數，各地湧現迎接2026年的人潮，台北市信義區再度成為跨年「一級戰區」。為因應大量民眾聚集，周邊超商提前進入「備戰」狀態，每年備受關注的「拆門營業」場面，也將再度上演，《EBC東森新聞》為您整理各大超商因應跨年策略。

由於跨年夜人潮集中，為加快動線、避免排隊大塞車，部分門市直接拆除出入口，擴大進出空間，同時大幅增加咖啡、熱食與暖暖包等商品備貨量，讓民眾可以快速各取所需。此外，考量跨年夜可能出現降雨情況，超商也提前補滿雨具貨源，並加派人力支援，整體人力與貨量最高增至平日的10倍，全力應付跨年夜瞬間湧入的人潮，確保現場營運順暢。

7-ELEVEN

7-ELEVEN規劃在W Hotel、微風南山等人流熱點設置7處行動攤位，並派出「OPEN!行動購物車2.0」進駐台北101周邊，現場供應超過百項商品，從CITY系列飲品、鮮食、冷凍與常溫食品，到零食、飲料及保暖用品，一應俱全。

同時，新北跨年晚會近年人氣攀升，今年淡水採雙舞台形式舉行，7-ELEVEN也動員周邊約10家門市支援，並在漁人碼頭主舞台旁設置「OPEN!行動購物車1.0」，加強咖啡、熱食與熱罐設備配置，讓民眾在戶外倒數時也能隨時補充熱飲與餐點。

全家

全家建鑫店靠近台北101與台北市政府「一級戰區」，今年也在店外增設行動販售攤位，提供現做熱食及多款酒品，包括茶葉蛋、金飯糰、烤地瓜等輕食。為應付跨年人潮，門市備貨量提升至平日的五倍，人力也增加五倍，並增設至10台收銀機，確保消費者能順暢結帳，隨時享用餐點。

OKmart

OKmart則推出行動超商「OKmove」進駐跨年夜現場，並推出跨年限定即食菜單，包括夜市烤玉米、現烤披薩等，滿足民眾「現買現吃、邊走邊補給」的需求。另有OKCAFE推出特大杯買二送一優惠，讓長時間在戶外倒數的民眾也能隨時補充熱飲。

