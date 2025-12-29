跨年倒數！2026雄嗨趴彩排搶先看 安芝儇準備「3字中文」不愧最強外掛

Wing Stars韓籍成員Mingo朴旻曙二度登上高雄跨年，展現專業舞姿。高雄市政府提供

跨年進入倒數計時！「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會將於31日19時在夢時代前的時代大道盛大登場。活動集結海內外17組夢幻卡司，更獨家邀請韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI獻唱，陣容相當堅強。台鋼雄鷹Wing Stars啦啦隊於今（29日）進行演出彩排現場洋溢滿滿青春能量，展現為跨年演出全力備戰的氣勢。

Wing Stars 彩排一登台便火力全開，率先演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉，成員舞步整齊劃一，成為全場焦點，接續帶來首張單曲〈Cheer it up 加大〉，女孩們把球場上必勝應援的熱血精神搬上舞臺，要讓觀眾感受高雄跨年晚會「加大、再加大」的無限熱情。彩排演出後，隊長螢螢（蔡佩螢）坦言成員們起初很緊張，因為是首次將寫真單曲〈Cheer it up 加大〉帶到跨年舞台，但看到排練現場有粉絲應援支持後感到非常安心。她也提到Wing Stars 2周年活動將於明年1月展開，期待與粉絲朋友見面。彩排的最後團隊兩名韓國成員更大秀中文，「清純精靈」Mingo（朴旻曙）表示新學到中文是「小確幸」，還大讚能出演跨年舞台是「大確幸」；「最強外掛」安芝儇則毫不猶豫說出：「烤魷魚！」並笑說有和成員們一起去逛夜市。

廣告 廣告

Wing Stars彩排演出被網友譽為「超強刀群舞」的〈Dancing High〉，成員舞步整齊劃一超俐落。高雄市政府提供

提醒欲到現場同樂的民眾，31日當天夢時代周邊道路將實施三階段交通管制。其中，輕軌 C4 凱旋中華站及 C5 夢時代站自17時起配合人流管制，將暫停上下車服務。建議民眾搭乘捷運前往會場，搭乘捷運紅線至R6凱旋站後步行即可抵達。配合散場需求，捷運與輕軌將延長營運時間，捷運營運至凌晨2時，輕軌營運至凌晨1時30分；臺鐵亦將加開列車協助疏運。相關跨年交通資訊可至高雄市政府交通局「跨年專區」查詢，臺鐵加班列車資訊則請至臺鐵官網查詢。

Wing Stars於29日進行跨年晚會彩排，成員一字排開吸引粉絲尖叫聲不斷。高雄市政府提供

「2026雄嗨趴」主持陣容由新婚的陳漢典、金鐘紅毯主持木木（林葦妮）及阿本共同擔綱，演出卡司包括韓國「Waterbomb水彈女王」權恩妃KWON EUNBI、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、滅火器、芒果醬 Mango Jump、陳忻玥、鼓鼓 呂思緯、邱淑蟬、洪暐哲、AcQUA 源少年、Wing Stars、Ponay的原式大樂隊、Angie安吉等。倒數時刻後，將施放最大10吋、璀璨耀眼的「亞灣跨年花火」，為2025畫下完美句點。

「2026雄嗨趴」集結17組海內外夢幻卡司，粉絲直呼絕對要到高雄嗨跨年。高雄市政府提供

「2026雄嗨趴」高雄跨年晚會提供多元通路、全程轉播服務，歡迎民眾線上一起收看、收聽。高雄市政府提供

跨年會場周邊不提供汽車停車位，市府呼籲民眾多利用大眾運輸前往。高雄市政府提供

「2026 雄嗨趴」高雄跨年晚會交通資訊指南。高雄市政府提供



回到原文

更多鏡報報導

ADOR公布與NewJeans成員Danielle解約原因 「違約金恐達23億元」預計今日遞狀提告

福原愛談與江宏傑婚姻「常哭著去上班」忍耐成癮 讚新丈夫「會買31冰淇淋新品給我」

專訪／《百分之一相對論》1單元耗資破千萬 宋偉恩從不推工作「只有1類不接」