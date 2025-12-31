跨年倒數！3014人投入北市維安 蔣萬安現場盯安檢、要求滴水不漏

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

跨年晚會進入最後倒數階段，因應日前發生的「1219」隨機攻擊事件，台北市政府今年大幅提升跨年維安規格。市長蔣萬安今（31）日下午前往市府前廣場與周邊舞台區域，實地視察跨年晚會安檢與警力部署，確認各項安全措施全面到位，確保民眾能在安全無虞的環境中迎接新年。

市長蔣萬安今日下午前往市府前廣場與周邊舞台區域，實地視察跨年晚會安檢與警力部署。（圖／北市府提供）

蔣萬安在現場聽取信義分局維安簡報，並親自走入安檢通道體驗查驗流程。安檢人員除要求民眾將隨身物品取出檢查外，也使用金屬探測器進行全身掃描，查驗程序嚴謹細緻。蔣萬安表示，今年跨年活動維安標準全面升級，所有細節都必須做到滴水不漏。

廣告 廣告

市府指出，本次跨年夜共啟動13項維安措施，整合警政、消防及民間協力人力，總計動員3014人投入現場勤務。部署內容包括偵爆犬進駐、加強身分查證、無人機監控與無人機幹擾槍數位科技偵蒐車組、車阻設置，以及特勤警力定點巡守，針對市府前廣場與台北101周邊進行重點防護。

與往年不同的是，今年市府前廣場主舞台周邊首度增設4處安檢關卡，自下午起即開始執行入場檢查。欲進入舞台管制區的民眾，須配合安檢人員進行開包檢查，警方將以金屬探測器輔助查驗；行李箱與拖拉式行李一律禁止攜入，大型或可疑物品也將進一步檢視。警方強調，刀械、槍枝、毒品、爆裂物、易燃物及尖銳長條物品均不得帶入核心區域，玻璃等易碎物品亦列為禁止項目。

信義分局也指出，舞台周邊配置照明車提升夜間亮度，並設置指揮車搭配擴音設備，若發生突發狀況，將即時透過廣播引導人潮疏散；另有27組機動打擊部隊待命，成員配備無線電、防護盾牌、辣椒水、電擊槍及相關應變裝備，以隨時支援現場狀況。

在醫療支援方面，市府於活動周邊設置8處緊急醫護站，若發生傷病狀況可即刻處置與後送。蔣萬安強調，跨年夜是大型人潮、多場域同步的高風險時段，市府團隊今晚將全程上緊發條、堅守到最後一刻，確保每一位到場民眾的安全。

更多FTNN新聞網報導

跨年將至！KARA、BABYMONSTER接力來台 蔣萬安市政會議裁示：全局處待命、確保平安

KARA將登台北跨年晚會！喊話台灣歌迷：希望能快點見到大家

混血男神魏浚笙首度來台跨年！全靠春風牽線 台南美食必吃清單曝光

