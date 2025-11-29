跨年倒數30天！命理師點名3生肖「還有財運」 第1名爽領年終加碼

（示意圖／焦正德攝）

時光飛逝，2025年即將邁入最後一個月。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師透露，3個生肖在跨年倒數的30天還有財運，不是喜獲意外之財，就是有意料之外的貴人或機會降臨，工作上的表現也容易被看到，臨時獎金、年終加碼、額外酬勞都有機會來報到。

TOP3 蛇

最後一個月財運會像「靈光乍現」，很多原本想不通、看不懂的賺錢方向，突然變得超清楚。這個月的創意特別旺，越是別人覺得怪、冷門的點子，越能從裡面挖到真正價值。加上年底資訊量爆炸，反而能在混亂裡看出規律，找到比較快、比較聰明的賺錢方式。人際上也會冒出幾個關鍵人物，他們不是給錢就是機會，甚至一句話就能讓人看到新的收入方向。

TOP2 兔

此時的財運就像突然「被加滿電」，整個人做事更穩、更準、更會抓平衡。這個月特別容易遇到好機會，像是有人主動介紹工作、人家突然提出合作、或剛好撞見划算的投資資訊，都是不費力卻能帶來實質收入的類型。越願意接觸人、越願意溝通，錢就越自然地流向你。

TOP1虎

虎在年底這個月的財運，就像被打開升級模式一樣，一路往上衝。這個月的行動力特別猛，只要看到一點「有賺頭」的跡象，就會立刻出手，反而因為這種不拖不等的態度，先搶到好位置。工作表現也容易被看到，臨時獎金、年終加碼、額外酬勞都有機會落到身上。

