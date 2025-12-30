跨年偷排黨產條例協商？張雅琳質疑偷渡 喊話黃國昌：找回良心

國民黨立委提出修正黨產條例，試圖為救國團解套，明日即將協商，遭綠委質疑偷渡。 圖：截自救國團YT直播（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立法院黨團今（30）日發出協商通知，預定於明（31）日下午召開黨團協商，討論由藍委游顥等人提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，內容直指將「救國團」排除於黨產條例適用範圍之外。對此，民進黨立委張雅琳痛批，藍營選在跨年時刻排案，質疑是刻意「趁大家忙著過年，偷偷送案」。

立法院會於12月2日將救國團排除於「黨產條例」適用範圍的修法逕付二讀、交付協商。當時，黨產會已特別提到，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，但北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨的附隨組織無誤。

面對明天即將協商，張雅琳指出，國民黨此次排案時間點極為敏感，在全台關注跨年活動、社會焦點分散之際，卻悄悄推動涉及黨產爭議的重大修法，令人質疑是否刻意避開公共監督。她直言，「這樣的安排，是巧合，還是早就算好的？」

她也點名民眾黨主席兼黨團總召黃國昌，過去曾多次表態支持清查不當黨產，甚至在2016年明確主張應依法處理，如今卻面對國民黨推動排除救國團適用黨產條例的修法，「到底是會堅持原則，還是轉彎護航，社會都在看。」

張雅琳強調，黨產條例的核心精神就是還原歷史正義，讓不當取得的資源回歸國家與人民，「黨產條例真的不難，就只是黃國昌找回良心而已」。

