跨年優惠來了！4大超商「咖啡買7送7、霜淇淋10元」 熱食全下殺

生活中心／賴俊佑報導

7-ELEVEN祭出元旦咖啡買7送7優惠。(圖／7-ELEVEN提供)

2025年將進入尾聲，4大超商推出跨年、元旦優惠！7-ELEVEN思樂冰、霜淇淋第二件10元，特選美式買7送7；全家限時3天大杯美式366杯8888元，大特濃美式63杯2026元；萊爾富拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元；OKmart指定熱飲任選2件99元。

7-ELEVEN思樂冰、霜淇淋第二件10元

一夜狂歡後，7-ELEVEN線上線下齊推好康優惠，元旦準時購！全台逾7,200家門市自2026年1月1日至6日連續6天推出新年慶優惠活動，購買全店指定商品每滿222元送20元購物金，下次消費即可使用，此外思樂冰、雪淋霜霜淇淋以及酷聖霜霜淇淋1月1日皆推出不限支付工具同規格「第二件10元優惠」。

CITY CAFE特大美式3杯100元

CITY CAFE特大拿鐵 2杯100元

CITY TEA 咖啡珍珠歐蕾(冰/熱) 買2送2

可口可樂草莓口味PET600 買2送2

康貝特200P EX能量飲料CAN225 買2送2

韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水買2送2

(熱)KIRIN午後紅茶-熱紅茶PET400 買2送2

農心辛拉麵辣白醬風味/辛辣白菜味(包)買2送2

柏克金德式小麥啤酒330ml 買2送1

Asahi Super Dry極泡罐500ml 買2送1

OPENPOINT APP行動隨時取自2026年1月1日至1月5日限時5天推出「CITY陪你前進2026歡送2025新年慶」活動。

CITY CAFE特選美式買7送7 (每日限量2.5萬組)

CITY CAFE特選拿鐵買7送7 (每日限量2.5萬組)

CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡 買7送4(每日限量1萬組)

CITY TEA黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶買4送3 (每日限量1萬組)

CITY TEA香鑽水果茶買4送3(每日限量1萬組)

適逢CITY PRIMA精品會員日，OPENPOINT行動隨時取祭出「每月1號CITY PRIMA精品會員日新年歡慶」指定品項享買7送7，一起歡慶迎接2026到來。

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7 (5萬組)

CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7 (3萬組)

CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 (限量2萬組)

全家限時3天大杯美式366杯8888元。(圖／全家提供)

全家限時3天大杯美式366杯8888元

全家會員APP隨買跨店取推出限時元旦好康，12月30日至1月1日推出8,888元的超值組合，包含Let’s Café大杯美式366杯、大杯拿鐵300杯、Fami!ce霜淇淋350支，最低下殺52折；歡慶2026到來，同步推出Let’s Café和Let’s Tea 2026元組合，品項有大特濃美式63杯、大特濃拿鐵53杯、大熱卡布奇諾57杯、Let’s Tea 40元系列86杯、Let’s Tea 55元系列62杯、Let’s Tea 65元系列53杯；此外，1/6前於線下店舖購買大杯特濃美式或大杯特濃拿鐵，加39元即可獲得原價149元的指定哈根達斯雪糕，現省110元！

陪伴消費者從跨年夜一路嗨翻到凌晨，全家「SOHOT炎選」推出現烤點心、炸烤物任兩件88折，以及炸物桶8支任選(原味炸棒腿、原味雞腿排、辣味炸棒腿、轟炸火辣雞腿排、轟炸火辣雞翅) 320元的超值優惠，炸物桶另外可以59元加購專為聚會設計的「派對保鮮桶」；擁有濃郁香氣與酸辣滋味的「馬尚煮」迎戰跨年暖食商機，推出「甜玉米起司魚板」、台灣在地生產「特選香菇」，即日起至1月6日享任選4入69元優惠。

萊爾富拿鐵、摩卡咖啡系列第2杯只要5元。(圖／萊爾富提供)

萊爾富拿鐵、摩卡咖啡系列第2杯只要5元

跨年狂歡提神必備！萊爾富Hi café即日起至2026年1月20日，拿鐵系列與摩卡咖啡系列同品項第2杯只要5元，玉米濃湯與燒仙草暖手優惠價45元，COMEBUY 經典「蘋果冰茶」600ml利樂皇包裝，單瓶32元、兩件59元。

自助熟食區向來是跨年夜人氣王，黑輪攤任選4件70元、HL茶碗蒸任兩件75元，包子搭指定飲品特價49元，萊爾富預估，跨年夜熟食相關商品銷售可達平日的70倍，是補能量、止飢餓的最佳選擇。

萊爾富果C果昔首度加入跨年戰場，12月31日限定「果昔女神日」，七款人氣口味任兩杯99元，包括「莓完莓了」、「蘋果藍莓」、「鳳梨芭樂」、「綠的拿鐵」、「曖昧打翻了」、「奇怪ㄟ檸」、「檸芭檸檸」。

OKmart指定熱飲任選2件99元（圖／OKmart提供)

OKmart指定熱飲任選2件99元

OKCAFE攜手阿華田推出冬季限定經典熱飲，即日起至2026年1月7日，經典阿華田/阿華田摩卡拿鐵任2杯99元。

即日起至12月31日，OKCAFE 推出多款冬季風味飲品優惠，黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）、阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵與「焙茶拿鐵任選2杯99元。

OKmart即日起至2026年1月1日推出推出「歡聚在 OK」期間限定優惠，每朝 EX 黑咖啡188ml、葡萄王田七瑪卡王精華飲60ml同品項買1送1，光泉茉莉蜜茶 330ml買2送1，evian依雲礦泉水500ml第2件10元，可樂果（原味／古早味）、卡迪那德州薯條茄汁口味任選第二件5折。

