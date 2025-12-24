聖誕節跨年優惠總整理：麥當勞、超商美式拿鐵買一送一、肯德基多組套餐享折扣 【不斷更新】
聖誕、跨年、元旦將至，各大超商、速食店及星巴克都陸續祭出相關優惠。快跟著Yahoo新聞編輯室一起掌握優惠資訊，省荷包之餘，也能與親朋好友享受滿滿的節慶氛圍！
7-11 聖誕跨年元旦優惠
OPEN POINT行動隨時取：即日起～2025年12月31日
CITY CAFE和CITY TEA 指定品項，12杯享優惠價。
大杯濃萃美式／拿鐵，任選一組480元（最多省240元）。
青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬清茶，任選一組480元（最多省240元）。
風味飲指定熱飲，任選一組520元（最多省260元）。
西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡，任選一組670元（最多省290元）。
琥珀小葉奶茶／梔子花乃青，任選一組480元（最多省240元）。
LINE禮物（7-11電子票券）：即日起～2026年1月1日
大杯熱特選拿鐵買一送一（原價80元，特價40元）。
大杯熱精品美式買一送一（原價100元，特價50元）。
大杯熱特選美式買一送一（原價65元，特價33元）。
熱精品馥芮白買一送一（原價120元，特價60元）。
熱咖啡珍珠歐蕾買一送一（原價75元，特價38元）。
City Cafe：即日起～2026年1月6日
CITY CAFE特選美式／特選拿鐵任選兩杯99元；不得與其他優惠活動併用。特選咖啡限定門市銷售、兌領；商品數量以各門市實際兌換及販售數量為準，且不提供線上寄杯服務，自備飲料杯（非一次用飲料杯）優惠省5元，先計算優惠再折扣5元。
City Tea：即日起～2026年1月6日
搭配CITY TEA指定品項，享第二杯半價；憑聯名杯套至Whittard門市，再享指定品項現折100元。
萊爾富聖誕跨年元旦優惠
會員App優惠活動：即日起～12月30日
UCC艾洛瑪系列500ml（拿鐵／黑咖啡），第二件10元（原價45元）。每位會員限領一份，領取期間即日起至12月30日；兌換截止時間至2026年1月20日。
會員繳費回饋：即日起～2026年2月10日
只要報Hi-Life VIP App（iOS下載請點我、Android下載請點我）會員手機號碼，每成功繳費一筆即可蓋一個章。蓋滿5個章，可兌換茶葉蛋一顆；蓋滿10個章，可換熱狗一支（原味／起司）或樂法100%純果汁系列任一瓶；蓋滿20個章，可兌換HL兩層抽取式衛生紙一串（110抽×8包）。
OK聖誕跨年元旦優惠
飲品優惠：即日起～2026年1月7日
經典阿華田（原價50元）、阿華田摩卡拿鐵（原價65元），限定優惠任兩杯99元。
麥當勞聖誕跨年元旦優惠
麥當勞App優惠：即日起～2026年1月6日
優惠券：人氣美味買一送一、買套餐送小點等（實際活動內容以App實際顯示為主），各種優惠券周周放送，最高可省1500元起，加碼遊戲抽好康。
M Point：兌換小薯、麥克雞塊，五折就能換，最低只要150點起就能兌換；大麥克套餐、勁辣雞腿堡套餐等套餐，只要75折就能入手。
麥當勞歡樂送優惠：即日起～1月6日
【買一送一】四塊原味麥克雞塊、勁辣香雞翅及經典蘋果派。
【年終抽獎】訂購「全新超值組合雙人餐」或「分享餐」任一品項，可參加年終抽獎，有機會獲得Apple Watch Ultra 2（價值2萬7900元）。
麥當勞得來速優惠：即日起～2026年12月31日
持卡於麥當勞得來速購買任一款餐點，點餐時主動出示指定VIP卡畫面並告知兌換的點心品項，即可享有「專屬優惠三選一」，只要加10元就能獲得小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋一份。
肯德基聖誕跨年元旦優惠
PKApp聖誕跨年慶隨饗券：即日起～12月25日
多套優惠：
十塊雞派對分享餐兩套1212元（省255元）。
原味蛋撻禮盒五盒990元（每盒原價247元，特價只要198元），即日起至1月5日購買，加贈一顆原味蛋撻兌換券（每周一發送至會員帳戶）。
青花椒五塊雞桶餐四套1212元，每盒只要303元。
親子六塊雞桶餐兩套800元，每盒只要400元。
雙雞餐、雞堡餐兩套318元。
老饕敲碗八塊雞塊、一雞一綠三套177元。
人氣XL餐組合價打八折
黃金魚子海陸Q蝦堡XL餐三套624元。
花生熔岩咔啦雞腿堡XL餐三套581元。
青花椒香麻脆雞XL餐三套607元。
青花椒咔啦雞腿堡XL餐三套528元。
摩斯漢堡聖誕跨年元旦優惠
歲末歡慶優惠：即日起～2026年1月4日
早餐優惠：10時30分前購買早餐套餐＋5元飲品，即可升級冰／熱摩斯咖啡（M）；黃金塔塔鱈魚堡＋冰紅茶（L），享優惠價79元（原價95元）。
午晚餐優惠：10時30分後購買超級大麥薑燒珍珠堡＋冰紅茶（L），優惠價$89 （原價115元）。
點心優惠：全時段購買方塊薯餅（3個）＋玉米濃湯，優惠價69元（原價90元）。
激省攻略：即日起～2026年1月19日
清爽系飲品（香吉士蘇打、香吉士蒟蒻冰茶、冰橙咖啡）買一送一，任選兩杯75元（原價150元），活動僅限臨櫃及自助點餐機點購，APP、網路訂餐、外送不適用。
星巴克聖誕跨年元旦優惠
期間限定特大杯單一價：即日起～2026年1月13日
芒果火龍果檸檬星沁爽（原價125元）、芒果火龍果椰奶星沁爽（原價135元），特大杯單一價110元。不過，車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市不適用。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：沈孟燕
