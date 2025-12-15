跨年全店禁休！員工怒請特休也不行 網友反應超兩極

只要遇到跨年等熱門節慶，不少服務業門市都會公告「全店禁休」，引發員工反彈。（示意圖／翻攝自photoAC）





只要遇到跨年等熱門節慶，不少服務業門市都會公告「全店禁休」，現在就有引發員工反彈。不僅引發網友正反面的議論，也有老闆現身喊「親自下場支援」。

一名女網友近日在社群平台Threads發文抱怨，表示自己欲請12月30、31日特休，卻遭店長以「31日全店禁休」為由拒絕，讓她不解詢問「為什麼不能用特休？」貼文曝光後，引發網友熱烈討論，意見正反不一。

原PO指出，她事前已安排好行程，便傳訊詢問店長是否能請12月30、31日的特休假，未料對方僅回覆「31日全店禁休」，直接否決請假申請。她坦言無法理解，認為特休假依法屬於勞工權益，卻在實務上遭到限制。

貼文一出，不少網友留言分析，有人直言，「12／31要幫妳講話都很難，真的不適合服務業」、「想休跨年就不要做服務業」、「於理妳有權利，於情真的會很難做人」。

也有人提醒，若依勞基法爭取特休，雖然站得住腳，但未來職場處境可能更艱難，「理跟法妳會贏，但往後會很痛苦」。

也有不少網友力挺原PO，指出雇主無權限制特休使用，「服務業悲歌，特休本來就不能禁」、「公司說禁休，但我照樣請特休」、「這種風氣真的該改」。甚至有人建議改請病假，或直言應向主管機關檢舉。

此外，也有老闆現身分享不同作法，表示自己寧願親自下場支援，也不勉強員工。「我有3個正職，2個要休12/31，我自己下去做，現在留人不容易」、「我直接店休，大家都去玩吧」，認為在留才不易的情況下，彈性與體諒同樣重要。

