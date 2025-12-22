跨年全面戒備！北捷董事長證實：主要車站保全增近一倍

記者陳思妤／台北報導

北捷董事長趙紹廉證實，主要車站保全增近一倍（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站一帶19日發生通緝犯張文隨機砍人事件，釀成4死11傷。而年末大型活動眾多，還有跨年晚會，北捷董事長趙紹廉今（22）日表示，主要車站保全有增派近一倍人力，原本詢問處就有配備盾牌和長棍，「現在把這些原本的覆蓋物拿開，隨時要取用可以取用」。

趙紹廉今天受訪時被問到跨年時北捷規劃，他表示，已經先做規劃，因為1219事件，有特別加強很多警戒，除了警方跟捷警之外，保全也增加非常多，會做相關巡檢，增加保全來達到嚇阻目的。

趙紹廉也提到，每個車站的詢問處都有給站務員配備盾牌和長棍，這是鄭捷事件後就有準備，「現在把這些原本的覆蓋物拿開，隨時要取用可以取用」，站務同仁也定期接受捷警隊教官訓練，三個要訣是逃、躲，不得已時要反制，站務同仁會做最好的協助。

趙紹廉說，會增加相關演練，12月26日下午1點會在市府站做大規模演練，因為跨年就在這附近，後續也還會規劃比較複雜的演練。

趙紹廉強調，保全同仁就有防狼噴霧，不過保全不是使用警械的人員所以沒有配警棍，但菁英保全符合規定可以取用，所以就有準備防狼噴霧、警棍還有電擊棒，會增加很多人力，「但抱歉手上沒有數字」。不過，他證實，主要車站保全有增派近一倍人力。

媒體也追問，26日下午1點大規模演練，會投入的相關人數，是否一般平民也要配合？細胞簡訊是否會當場演練？趙紹廉表示，消防局會議有討論，但他沒參與沒辦法掌握投入的人數，演練是否投入細胞簡訊還不能確定，不過因為自己沒參與今天早上的會議，所以不能亂講。

