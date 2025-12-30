跨年出門注意！冷氣團來襲「低溫下探14度」這裡最有機會看到元旦日出

生活中心／游舒婷報導

明（31）日就是跨年了，不少人都相當期待參與跨年活動，氣象粉專則提醒，跨年夜到元旦的清晨有一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北臺灣及東北部將明顯受到影響；至於想到迎接元旦日出的民眾，中南部地區較有機會。

想要迎接元旦日出曙光的民眾，中南部地區較有機會。（圖／資料照）

冷氣團南下 北部降雨明顯

氣象粉專「天氣風險」指出，隨著新一波強烈大陸冷氣團自跨年夜晚間開始逐漸南下，北臺灣及東北部將明顯受到影響、新竹以北至宜蘭、花蓮一帶降雨機率較高，其中桃園、大臺北、宜蘭等地降雨時間較長，陰雨天氣明顯；新竹與花蓮地區則可能偶有局部小雨或飄雨，大部分時間以多雲到陰為主；苗栗以南、中南部及台東地區則受影響較小，仍以多雲到晴為主。

溫度方面，跨年夜至元旦清晨北部、中部及東北部都市地區低溫約15-17度，空曠地區可能降至14度或以下；南部及花東都市地區低溫約17-19度，空曠地區則在16度上下。

各地氣溫偏涼 跨年出門記得保暖

元旦當天白天，強烈冷氣團持續南下，北部及東北部高溫大約維持在17-18度，中部及花蓮地區20-23度，南部及台東稍高，約24-26度。到了元旦晚間至週末（1/2-1/3），各地氣溫持續偏低，空氣逐漸轉乾，除了東半部仍有局部降雨外，其他地區將以多雲到晴為主，整波冷氣團要到週日（1/4）白天才可能結束，溫度才會逐漸回升。

想看元旦日出？中南部機會最大

跨年迎接元旦日出方面，由於東北季風影響，新竹以北至宜蘭、花蓮一帶清晨雲量仍多且厚，降雨機率高，日出能見度偏低，曙光指數僅10-20分；台東地區雲量稍多，但仍有機會透過雲縫見到日出，曙光指數約40-50分；苗栗以南的中南部地區雲量較少，日出能見度較高，曙光指數可達70-80分以上。若想迎接元旦曙光，中南部地區會是較佳選擇。

