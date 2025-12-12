跨年別看錯邊！台北天空塔跑馬燈1句話 網笑翻：台北最幽默代表

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

來到年末，準備迎接跨年，相信不少人在期待台北101煙火，不過坐落在一旁的「台北天空塔」卻被網友目擊逗趣的一幕，紛紛直呼也太幽默。

有網友在Threads貼出影片，只見台北天空塔的大樓外投放著「我是台北天空塔；他→才是101」的跑馬燈，讓他瞬間笑噴；也有人在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，台北天空塔為了驗明正身，還用箭頭標示101，怕跨年倒數煙火秀，又再被誤認先作標示。試燈感覺與101差異很大。

其他網友也紛紛留言，「好好笑喔幽默欸」、「我到現在還是納悶為什麼會看錯棟」、「需要英文版」、「可愛又貼心」、「台北最幽默代表」、「超好笑，在台北生活32年了，我也有一次認錯」。

