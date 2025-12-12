跨年別認錯！台北天空塔打跑馬燈「他→才是101」賈永婕曝最佳視野

跨年進入倒數，不少人已經開始期待台北101的煙火秀，只是連續幾年都發生民眾誤認，把隔壁的「台北天空塔」當成台北101的烏龍。擔心再被認錯，台北天空塔被直擊秀跑馬燈寫「他→才是台北101」，台北101董座賈永婕也發文幽默提醒不要跑錯。

今年應該不會再發生跨年倒數看錯樓了吧！位在台北101大樓隔壁的「台北天空塔」，因同為高樓、常被誤認就是台北101，每年有不少民眾直到煙火施放的瞬間才發現認錯。為了避免又發生跨年倒數看錯樓的烏龍，11號晚間被民眾目擊天空塔特地打跑馬燈寫「我是台北天空塔」，接著寫「他→才是台北101」，貼心給民眾方向。

廣告 廣告

畫面被發到社群平台，網友紛紛留言說「不要看我，看隔壁」、「台灣人真的好幽默」、「再不點燈今年還會有人搞錯」，讓人會心一笑。台北101董座賈永婕也發文幽默提醒「跨年不要跑錯到台北天空塔了喔！」今年跨年煙火要在北方-台北市政府、國父紀念館的方位，或是東方-北方的旁邊，這兩個方位才看得到加碼的驚喜圖形。

>

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

首個沒有大S的跨年...小S獻聲台北101煙火 1句話戳淚崩「一度喊卡」

周杰倫承諾新專輯「明年3、4月推出」！ 曝2026年演唱會計畫

台北101跨年6分鐘煙火細節出爐！ 「玩具總動員」光雕秀提早登場