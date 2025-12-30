跨年到元旦低溫 明年前3月偏暖

中央氣象署三十日舉行年終記者會，氣象預報中心主任黃椿喜表示，二０二五年一到十一月全球平均氣溫是自山一八五０年以來史上第二高。

中央氣象署三十日指出，二０二五年平均氣溫是自一八九七年有氣象紀錄以來，第十二高溫年，而降雨量雖較年平均值高，但降雨日數卻較少，雨勢多在短時間內集中發生，極端降雨特性更加明顯。

中央氣象署表示，展望未來一季，目前還是反聖嬰狀態，但預測未來一季會恢復正常，因此預估明年一月到三月溫度偏暖，雨量則會正常偏少，不過仍有短期震盪，民眾仍要嚴防寒流等影響。

在跨年到元旦天氣方面，氣象署預估台南、高雄靠近山區的地方，元旦清晨都可能出現十度低溫，而苗栗以北地區受東北季風影響，將有明顯的降雨，中南部地區則是晴到多雲的好天氣。

氣象署預報中心主任黃椿喜表示，今年全球氣候仍持續偏暖，統計至十一月全球平均氣溫較二十世紀百年平均值高出約攝氏一點一八度，成為自一八五０年以來史上第二高溫年，僅次於去年。

台灣地區則統計至二十八日止，今年平均氣溫為二十四點五三度，較百年平均高一點二二度，而今年西北太平洋生成二十七個颱風，其中有四個颱風影響台灣地區。而七月的颱風丹娜絲及西南氣流帶來降雨，重創嘉南平原及造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，由於雨量與雲量偏多，也使七月份平均氣溫較氣候值為低。

跨年夜及元旦在苗栗以北及東半部地區，因受東北季風影響恐會降雨，而中南部則是晴到多雲的好天氣。（中央氣象署提供）

在雨量方面，二０二五年整體累積雨量偏多，不過降雨日數一二八點二天，是一九五一年以來第九少，且降雨集中在七月，顯示雨勢多在短時間內集中發生，極端降雨特性更加明顯。