跨年到迎曙光一次到位 花蓮推最划算2026 元旦連假玩法

▲2026元旦連假走進花蓮，從2025一路玩到2026。

【記者 周澄予／花蓮 報導】2026 元旦連假怎麼玩最划算？只要在 1 月 2 日請假一天，就能從元旦一路連休至 1 月 4 日，用四天三夜的時間走進花蓮，從跨年演唱會的熱鬧倒數，到元旦迎曙光、縱谷慢遊，一次體驗音樂、美食與山海風景兼具的深度小旅行，從 2025 玩到 2026。

▲重量級卡司齊聚花蓮跨年夜！情歌天王李聖傑、超人氣男團 Ozone、風格多變的 VERA，以及來《七龍珠超》演唱片尾曲的日本男女混聲樂團 Czecho No Republic跨海登台演唱。

廣告 廣告

花蓮跨年必去！太平洋觀光節一路嗨唱迎 2026

跨年夜最嗨、最熱鬧就在 「2025－2026 花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」。12 月31日晚間 8 點起，東大門廣場化身大型戶外音樂舞台，一路陪大家倒數迎接2026。今年卡司橫跨不同世代與音樂風格，從經典情歌、超人氣偶像團體，到日本流行搖滾樂，讓跨年夜從頭到尾都不冷場。

情歌天王李聖傑睽違多年再度來到花蓮，準備帶來多首陪伴無數人成長的經典歌曲，以熟悉旋律為跨年夜增添溫柔氛圍；超人氣第一男團 Ozone 則以青春洋溢的舞台魅力點燃現場氣氛，用音樂為跨年夜注入熱血能量。可甜可辣又可帥的男團 VERA，也將透過爆發力十足的舞台演出，為花蓮跨年現場帶來滿滿活力。

▲富里稻草藝術季於 12 月 25 日起登場，讓秋收後的稻草化身為農村藝術風景。

曾為《七龍珠改》、《七龍珠超》演唱片尾曲的日本男女混聲樂團 Czecho No Republic跨海登台，帶來復古旋律結合搖滾節奏的演出，讓動漫迷與日系樂迷一次聽個過癮！

夜市美食+高空煙火 讓跨年夜更 Chill

演唱會會場旁，就是榮獲五星金賞優良市集的「東大門夜市」。無論是開唱前暖胃，或是演出空檔填飽肚子，都可以漫步到夜市裡大啖美食。從經典台灣小吃、原住民風味美食和異國美食，各式攤位香氣四溢，伴隨著現場音樂聲，讓跨年夜不只熱鬧也滿足每個人的味蕾！

當倒數時刻來臨，全台最大的 16 吋高空煙火將壓軸登場，搭配「千輪多彩煙火」與金色光瀑特效，在花蓮夜空層層綻放，用最震撼浪漫的畫面，陪你一起迎接2026的到來。

元旦迎曙光＋稻草藝術 連假行程一次排好

跨年過後，若想放慢腳步，不妨在元旦清晨前往花蓮太平洋公園，參加「2026 元旦健走暨升旗活動」。吹著海風、遠眺遼闊太平洋，現場還有抽獎活動，為新的一年揭開溫暖又充滿儀式感的序章。接著也可以前往花東縱谷間的富里鄉，欣賞12月25日起登場的「富里稻草藝術季」，結合竹編工藝與在地創意，讓秋收後的稻草化身為農村藝術風景，展現冬季花蓮的另一種魅力。

從重量級卡司領銜的跨年演唱會、熱鬧的東大門夜市，到元旦曙光與冬季限定的稻草藝術，花蓮一次備齊了音樂、美食與慢活風景。只要巧妙請假一天，就能將歲末狂歡、在地滋味與山海靜好全部收穫，為2026年開啟一段難忘的旅程。（照片：花蓮縣政府提供）