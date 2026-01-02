跨年前噩耗！醫學中心50歲女墜樓亡 台中警證實：非院內病患

台中市一間醫學中心於2025年12月31日發生墜樓意外，一名50多歲女性從高樓墜至院外木棧道，經醫護人員急救後仍宣告不治。警方調查後確認，死者並非院內病患，詳細原因尚待進一步釐清。

台中市一間醫學中心於2025年12月31日發生墜樓意外。（示意圖／中天新聞）

警方指出，案發時正值元旦假期前夕，醫院周邊人流量極大，該名女子墜地後現場血跡斑斑，身體嚴重變形。一名目擊網友隨後在社群平台發文表示，親眼見狀後「腦袋一片空白，整個人發抖。」由於墜落地點緊鄰急診室，醫護人員聞訊火速趕往現場，但送醫急救後仍宣告不治。

然而，原先外界一度猜測死者是否為該院住院病患，但經警方調閱監視器及核對醫療資料，證實死者當日並未在該院掛號看診，也並非住院患者。初步調查顯示，現場未發現第三者介入的跡象，目前警方正設法聯繫家屬，並報請檢察官進行相驗，以釐清死者的墜樓動機及詳細案發經過。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

