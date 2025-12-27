跨年前夕大掃蕩！ 印度警方逮285人、起獲多件武器毒品

跨年倒數前夕，印度德里警方加強維安清剿，成功起獲大批非法違禁品。（示意圖，翻攝自pexels）

印度德里警方在跨年前夕展開大規模掃蕩，截至目前已逮捕285人，並起獲非法武器、數十萬盧比現金及大量毒品，同時追回多件遭竊財物。當局強調，此次行動旨在活動登場前肅清潛在威脅，以期在節日高峰期預防犯罪。

綜合《新德里電視台》（NDTV）、《India today》等報導，隨著跨年活動倒數，德里警方在東南區展開代號為「Aaghat 3.0」的大規模夜間掃蕩，針對易肇事熱點加強清剿。行動至今，警方依《武器法》與毒品、賭博等相關罪嫌逮捕285人，並另行拘留504人。

根據了解，在被捕的嫌犯中，有116人是列入黑名單的不良分子，有10名經濟犯、5名汽車竊盜犯。另外，警方在行動中繳獲大批非法物資，包括21把土製槍枝、20發子彈、27把刀，並查獲6.01公斤的大麻、1萬2,258瓶非法酒精飲料。警方研判，從如此龐大的違禁品規模來看，犯罪分子顯然計畫於跨年期間將物資銷向市場，以獲取不法利益。

除了查緝違禁品，警方亦積極追回民眾財產，累計找回520部失竊手機與232輛各型車輛；此外，執法部門在打擊非法賭博的行動中，另行起獲23萬盧比現金，展現全面肅清不法收益並維護治安的決心。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





